ФК «Краснодар» подписал самого высокооплачиваемого игрока в истории чемпионатов России

Фото пресс-службы ФК Волгарь

Футбольный клуб «Краснодар-2» попрощался с Первой лигой (вторым по силе дивизионом страны). Будущий сезон он начнет во Второй лиге. Это третий по силе чемпионат в России.

Задача черно-зеленых – возвращение в Первую лигу. Для этого команда Алексея Герасименко усилилась. Из Астрахани она выписала Камила Муллина. Прошлый сезон нападающий провел в «Волгаре». В 13 матчах на берегу Волги он забил всего один мяч.

Боссов «быков» статистика игрока не смутила. Они дали форварду самую высокую зарплату в лиге. По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», месячный гонорар парня составит 700 тысяч рублей. Это в 10 раз больше средней зарплаты в дивизионе.

Напомним, что костяк «Краснодара-2» составляют выпускники академии «быков». Ранее за вторую команду выступали будущие звезды первой. Это Матвей Сафонов, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Сергей Волков и Никита Кривцов.

Именно игроки «Краснодара-2» составили костяк первой команды после отъезда легионеров весной 2022 года. За неделю «быки» лишились девяти футболистов. Семь человек заморозили контракты, двое – расторгли.

Уход игроков не сказался на результатах. Тогда молодежь черно-зеленых заняла четвертое место в премьер-лиге. А рулил командой экс-тренер «Краснодара-2» Александр Сторожук.