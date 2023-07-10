«Ловим руками и сачком». Тысячи креветок оказались на берегу Азовского моря

Лов креветки на Азовском море. Фото: скриншот видео

Туристы, отдыхающие на Азовском побережье, стали свидетелями необычного явления. Тысячи креветок 8 июля прибило к берегу. Морские обитатели сразу оказались в руках любителей деликатеса. Только кажется, что меньше их не становится, сколько ни выгребай. Люди и не теряются – ловят членистоногих сачками, кастрюлями и даже руками.

- Креветки радуют. Тьма их кишит, вот они на берегу лежат, и по всему берегу до горизонта. Они даже не в воде, что творится? Что происходит? – удивляются отдыхающие.

Экологи говорят, что такое небывалое количество креветок связано с хорошими условиями для размножения.

- Скорее всего, не было недостатка кормовой базы вокруг, этого достаточно, чтобы какой-то определенный вид дал много потомства, - отметил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Ученые, изучавшие водные биоресурсы Азовского моря, отмечают, что в этом году ожидается богатый нерест.

- Зафиксированы, в том числе в Таганрогском заливе, стабильные уловы креветок, что говорит об успешном освоении ими акваторий, - рассказали специалисты АзНИИРХ.

Азовское море также побалует рыбой. В уловах появилась молодь азовского калкана, тюльки и хамсы. Что не понравится туристам, так это медузы. Они в этом году уродились на славу.