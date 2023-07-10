Застрелили во время пробежки: В Краснодаре убили замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе

Станислава Ржицкого застрелили в центре Краснодара. Фото: скриншот.

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту гибели 42-летнего Станислава Ржицкого. Мужчина занимал должность замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе.

«Заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, действительно, не стало. По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы», - сообщили в администрации краевого центра.

Тело Ржицкого с огнестрельными ранениями было найдено утром 10 июля в самом центре города. Предположительно, мужчина отправился на пробежку в парк 30-летия Победы. Киллер поджидал Ржицкого у Дворца спорта «Олимп», а затем несколько раз выстрелил в спину и грудь. Пострадавший скончался на месте, а стрелявший в него скрылся.

Сейчас следователи проводят все необходимые экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».