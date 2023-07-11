Смерчи сменились градом: Туапсинский район терзает погодный апокалипсис

Пляж в Туапсинском районе не видно под слоем града. Фото: соцсети

Побережье во власти стихии. Пока в Сочи с неба падает град размером с булыжник, в Туапсинском районе стихия тоже не дремлет. С самого утра на курортных поселках разворачивается настоящий погодный апокалипсис. Сразу три смерча образовались у берегов. Зрелище не для слабонервных видели в Агое, Туапсе, Новомихайловском, Лермонтово и Джубги.

Град прошелся по нескольким населенным пунктам. В Дедеркое льдинки покрыли плотным слоем пляжи, а в селе Индюк он бил по крышам и огородам около 15 минут, оставив после себя изрядно пострадавший урожай.

Огороды побил град.

- С утра было солнышко, а сейчас натянуло. Это нечто, что творится! Главное, не завалило бы что-нибудь, - рассказала «КП»-Кубань» жительница Туапсинского района Наталья.

После того как тучи разбежались, в небе появились мамматусы. Это облака необычной формы. Они чаще всего появляются в тропиках. Их появление связывают с грозовыми штормами.

Облака после шторма.

В администрации района предупреждают – лучше в это время не выходить из дома и отказаться от отдыха у воды. Пляжи сейчас закрыты.

- Все службы работают в режиме повышенной готовности, организованы посты визуального наблюдения за уровнем воды в реках. В непогоду нельзя находиться на берегах рек, моря, выходить или выезжать в горы или лес, - сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Тем временем новая порция ливней и гроз снова надвигается на Туапсинский район. Непогода будет бушевать здесь до 12 июля.