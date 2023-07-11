Нас бьет, а мы плывем. Что происходит на пляжах Сочи после ледяного камнепада, ливня и массовых смерчей

Сочи в шторм Фото: Олег УМАРОВ

Сочи продолжает испытывать непогода. В разгар курортного сезона пляжи вынуждены поставить отдых на стоп из-за шторма и опасности формирования смерчей. Более того, огромные воронки из воды и пара даже кое-где уже наблюдали. Благо, близко к берегу смерч не подошел, растаяв на горизонте.

Синоптики накануне 10 июля прогнозировали еще и град. И сегодня, 11 июля, его ощутили буквально собственной кожей жители и гости Лазаревского района Сочи. Огромные градины лупили по всему, что попадалось на пути. Не повезло владельцам автомобилей, которые не успели загнать их в укрытие. Особо пострадавшие опубликовали то, что природа сотворила с их "ласточками".

- Вот, что сделал град с моей "Ладой", - сообщает голос за кадром, показывая свое авто-решето после ледяного камнепада.

В горах Сочи и вовсе наблюдали июльский мокрый снег.

Зато в центре Сочи и в Адлерском районе, где буквально расхлебывали то, что стихия натворила накануне, народ повалил на пляжи.

- Дождь с градом прошел за 30 минут в центральном районе. На самом пляже было несколько групп, которые против предупреждение спасателей заходили в воду. Чуть правее от пляжной зоны в море, на расстоянии 50 - 70 метров проплывала женщина. Видимо она вообще не слышала про запрет входа в воду. Набережная с каждом минутой пополнятся новыми туристами. Ветром все сносит в сторону Адлера. Магазины и торговые точки работают в штатном режиме, - сообщает корреспондент "КП"-Сочи".

Синоптики наоборот, говорят, что циклон сместился к Лазаревскому району. А в центре вот-вот прояснеет.

- Удар стихии пришелся на Лазаревку. Штормовое предупреждение действует до конца суток 11 июля, - предупреждают в мэрии Сочи. - Ведомства проводят работу с отдыхающими, чтобы обезопасить их от внезапной непогоды.

Спасатели снова и снова транслируют в громкоговорители, что угроза еще не миновала. Купаться в море пока опасно.