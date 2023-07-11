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Происшествия11 июля 2023 10:41

После убийства заштукатурил следы от дроби на стене. Житель Кубани застрелил любовника жены, после чего заставил супругу помочь спрятать тело

Житель Тихорецка застрелил из охотничьего ружья любовника жены
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Уголовное дело об умышленном убийстве в отношении 34-летнего жителя Тихорецка передали в суд. Мужчина вычислил любовника жены, приехал к нему домой, когда супруга заглянула на чай, и застрелил из охотничьего ружья у нее на глазах.

- Убийство произошло в январе 2023 года. Житель Тихорецка заподозрил супругу в измене, он увидел ее машину возле двора общего знакомого. Мужчина взял из гаража охотничье гладкоствольное ружье и вломился в дом 29-летнего местного жителя. Убедившись, что соперник находится с его женой, два раза выстрелил в его сторону, попав в голень и грудь. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После убийства 34-летний мужчина связал свою жену и бросил в подвал. Затем стал заметать следы преступления: сорвал обои, заштукатурил дыры от дроби, убрал кровь. Когда самостоятельно не смог перенести тело в багажник, развязал супругу и заставил ее помочь.

- Мужчина подавил волю супруги к сопротивлению силой и потребовал помочь перенести тело в машину, после чего перевез на участок пашни и закопал, - добавили в прокуратуре.

Супругу после случившегося мужчина отвез к своим родителям. Женщина была запугана и никому не рассказывала о случившемся. Убийцу задержали через несколько дней – соседи видели его машину около двора в день трагедии и при опросе сообщили об этом полицейским.

- Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

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