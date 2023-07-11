После убийства заштукатурил следы от дроби на стене. Житель Кубани застрелил любовника жены, после чего заставил супругу помочь спрятать тело

Дело передано в суд

Уголовное дело об умышленном убийстве в отношении 34-летнего жителя Тихорецка передали в суд. Мужчина вычислил любовника жены, приехал к нему домой, когда супруга заглянула на чай, и застрелил из охотничьего ружья у нее на глазах.

- Убийство произошло в январе 2023 года. Житель Тихорецка заподозрил супругу в измене, он увидел ее машину возле двора общего знакомого. Мужчина взял из гаража охотничье гладкоствольное ружье и вломился в дом 29-летнего местного жителя. Убедившись, что соперник находится с его женой, два раза выстрелил в его сторону, попав в голень и грудь. Пострадавший скончался на месте от полученных травм, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После убийства 34-летний мужчина связал свою жену и бросил в подвал. Затем стал заметать следы преступления: сорвал обои, заштукатурил дыры от дроби, убрал кровь. Когда самостоятельно не смог перенести тело в багажник, развязал супругу и заставил ее помочь.

- Мужчина подавил волю супруги к сопротивлению силой и потребовал помочь перенести тело в машину, после чего перевез на участок пашни и закопал, - добавили в прокуратуре.

Супругу после случившегося мужчина отвез к своим родителям. Женщина была запугана и никому не рассказывала о случившемся. Убийцу задержали через несколько дней – соседи видели его машину около двора в день трагедии и при опросе сообщили об этом полицейским.

- Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, - отметили в ведомстве.

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