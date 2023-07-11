Сразу несколько штормовых предупреждений: Российские спутники наблюдают за движением циклона на Юге России

Фото: t.me/roscosmos_gk

Краснодарский край сдает экзамен на прочность. Уже четвертые сутки Кубань терзает непогода. Только Сочи прошел испытание залповыми ливнями и градом размером с булыжник. Первые утянули под воду целые улицы и отели, а второй побил машины и кровлю домов.

Стихия разгулялась по всему побережью Черного моря. Во вторник, 11 июля, смерчи пугали туристов у берегов в Агое, Туапсе, Новомихайловском, Лермонтово и Джубге. А синоптики продлили штормовое предупреждение по дождям, грозам и шквалистому ветру.

Разгулялась непогода и в горах. В Красной Поляне выпал мокрый снег. Он не пролежал и 10 минут, но порадовал туристов.

Также засыпало дорогу в Лазаревском. Только на курорте выпал град. Таять шарики не спешили, а туристы шутили, что в городе появилась уникальная трасса – из снега.

Следили за непогодой на юге России и из космоса. Редкие кадры появились в аккаунте Госкорпорации «Роскосмос».

«На Краснодарский край обрушились сильные ливни и ураган. Часть территорий затоплены. Действуют сразу несколько штормовых предупреждений», – подписали снимки авторы.

Отмечается, что кадры сделал космический аппарат «Метеор-М».