«Это показательное убийство, как с Дугиной, но и промах»: родители застреленного в Краснодаре замначальника мобилизационной подготовки рассказали, кого подозревают

Станислав Ржицкий

Следователи в Краснодаре восстанавливают картину убийства 42-летнего Станислава Ржицкого. Бывший подводник ВМФ России, а ныне замначальника по мобилизационной подготовке в мэрии кубанской столицы был застрелен в понедельник, 10 июля во время пробежки в самом центре города.

Чтобы понять, кто стрелял в отставного моряка, следователи пытаются выяснить мотив преступления. Пошла информация, что к убийству могут быть причастны спецслужбы Украины.

На этой тропе здоровья в Краснодаре подстерегли Станислава Ржицкого Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Он подал рапорт об отставке задолго до начала спецоперации в Украине, просто полностью завершить процедуру удалось в 2022 году, - говорит "КП"-Кубань" отец Станислава Леонид Ржицкий. Он тоже бывший подводник и знает, что именно заставило сына уйти из армии. - Последние пять лет он почти не жил дома. Из-за этого распались обе семьи Стаса. Он по 6-9 месяцев не был на суше. Служил в Сирии. Это был очень тяжелый период.

По словам Ржицкого-старшего, Станиславу предлагали остаться в штабе военно-морского флота, но он отверг это предложение. С 2016 года вместе со своим экипажем и новой семьей Ржицкий находился в Новороссийске. Прежняя семья его, где выросла старшая 18-летняя дочь, осталась в Севастополе. Заново женился Станислав только спустя 4 года. В новой семье родились дочь и сын. Но из-за постоянных командировок вторая жена тоже подала на развод.

- Ему хотелось совсем другой жизни, он любил спорт. Устал, - продолжает мама убитого чиновника Татьяна Алексеевна.

В 2022 году Станислав Ржицкий принял окончательное решение перебраться в Краснодар на гражданскую службу. Ему поступило хорошее предложение из мэрии Краснодара, на которое он ответил согласием.

- Одиноко в Краснодаре сын себя не чувствовал. Говорил, что коллектив хороший, к друзьям-сослуживцам в Новороссийск часто ездил, - говорит мама.

И тем более не чувствовал их сын никаких угроз, живя в Краснодаре.

- Мы знаем, что он попал в базу "Миротворец" в 2014 году за то, что перегонял подлодку "Запорожец" из Крыма. Но сын этот факт воспринимал философски, даже немного с юмором, - рассказывает Татьяна Алексеевна.

Ржицкий давно занимался велоспортом, каждый день бегал в парке в самом центре города. И более того, выкладывал свой маршрут в общий доступ, где в итоге его подстерег убийца. Станиславу, по некоторым данным, выстрелили сначала в грудь, потом в спину - всего не менее шести раз. Он умер на месте, где его нашли случайные прохожие в районе 7 часов утра.

- Сын всегда звонит нам около половины девятого утра, когда приходит на работу. А тут звонка не было. Вместо этого позвонил следователь угрозыска, как он нам назвался, около 11 часов утра. И спросил, на какой машине ездит наш сын, а потом сказал, что в парке нашли труп мужчины, который опознали его сослуживцы, - продолжает мама Станислава Ржицкого.

Родители Станислава уверены, что убийство их сына было показательным актом мести.

- Это как с Дарьей Дугиной. Только со Стасом тут явный промах. Он никак не участвовал в СВО, - продолжает мать.

Пока о похоронах сына речи не идет. По словам родителей, ведутся следственные действия. Но Военно-Морской флот и коллеги Станислава уже выразили желание отдать последние почести бывшему моряку за их счет.

Напомним, предполагаемый киллер попал только на одну из камер видеонаблюдения в районе тропы здоровья, где находилась его жертва. Ориентировка на человека в черном и в голубой кепке разослана по всем отделам полиции Краснодара.