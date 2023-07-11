Настоятель кубанского храма рассказал о празднике святых апостолов Петра и Павла

Митрополит Григорий в праздничный день возглавит Божественную литургию в строящемся храме апостолов Петра и Павла поселка Знаменского

Русская Православная Церковь 12 июля празднует память святых Первоверховных апостолов Христовых Петра и Павла. В 2023 году ежегодная памятная дата выпала на среду. Настоятель Свято-Георгиевского храма Хадыженска, Иерей Илия Ванюхин рассказал о почитаемых в этот день святых апостолах Петре и Павле и традициях, которые соблюдают в праздник.

Так, перед памятной датой верующие соблюдают пост. Это позволяет подготовиться к событию праздника.

По словам иерея Илии Ванюхина, в последнее время чаще звучит мысль о том, насколько разными были апостолы Петр и Павел.

«И это действительно так. Один из них, Петр, был простым рыбаком, но простым не в смысле наивного восприятия мира, а простым в своем происхождении и как следствие этого, своего ремесла. Однако, если внимательно посмотреть на жизнь этого апостола, которую приоткрывают нам Евангелия и частично книга Деяний Апостольских, мы увидим не только простодушного рыбака, который не всегда способен совладать с душевными бурями, но человека способного к фундаментальному духовному постижению происходящих вокруг него событий и явлений. Достаточно вдумчиво прочитать его послания, чтобы увидеть, насколько глубоко он воспринял учение Христово, познавая его не только через проповеди Учителя, но и посредством самостоятельного анализа «исследований и изысканий» ветхозаветных пророков», – сказал настоятель Свято-Георгиевского храма Хадыженска.

Апостол Павел, по словам иерея, был человеком знатного происхождения, из духовной и культурной элиты своего времени, с прекрасным и религиозным, и светским образованием, разбирался в поэзии и искусстве. По рождению иудей, он был гражданином Рима. Это говорит о высоком социальном статусе его семьи. Учителем Павла был Гамалиил - видный и авторитетный «законоучитель, уважаемый всем народом», член синедриона. В то же время Павел воспитывался в глубоко религиозной семье, которая соблюдала древние традиции. Кроме полученного хорошего образования, Павел владел ремеслом, сближавшим с народом и при необходимости способным дать пропитание.

«Послания апостола Павла раскрывают нам величайшие Тайны учения Христова, которые он, не видя Иисуса Христа в Его земной жизни, тем не менее воспринял от Самого Господа, о чем и свидетельствует в своих посланиях - «ибо я от Самого Господа принял…», – отметил иерей Илия Ванюхин.

Апостолы Павел и Петр были разными людьми, но в то же время имели нечто общее.

«Оба они были, если можно так выразиться, отступниками. Апостол Петр, будучи твердым и решительным человеком, в один из важнейших моментов своей жизни проявил слабость и трижды отрекся от своего Спасителя. Апостол Павел до своего призвания Господом был иудеем, идейным гонителем церкви Христовой, от действий которого пострадало множество христиан и потому после его обращения еще долгое время ему приходилось доказывать не только свою принадлежность к христианству, но и свое право на апостольство», – сказал настоятель Свято-Георгиевского храма Хадыженска.

Несмотря на не всегда ровные отношения между Петром и Павлом в земном служении, главным в их жизни была безграничная преданность Христу. Осознавая себя недостойными прощения и в то же время испытывая безмерную любовь к Богу, оба они были прощены и призваны к служению – апостол Павел для проповеди языческим народам, а апостол Петр для распространения учения Христова в иудейской среде. Они раскрыли суть учения Христова, показали неразрывную связь Ветхого и Нового заветов и при этом освободили церковь от отживших законов иудаизма.

«Сохраняя древние традиции и основные принципы храмового служения, церковь Божия, благодаря Первоверховным апостолам, раскрыла в них истинный глубинный смысл законов, обрядов и священнодействий Ветхого завета. В этом примере апостолов для нас, некогда далеких для Бога, отступивших от Него, есть величайшая надежда в том, что Господь никогда не оставляет даже оступившегося, но раскаявшегося человека, даруя не только прощение, но и возможность послужить Господу. И здесь нельзя не вспомнить слова Спасителя: «кому много прощается, тот много любит», – подытожил иерей Илия Ванюхин.