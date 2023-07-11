В Адыгее замначальника наркоконтроля приговорили к штрафу за воровство гонораров осведомителей

Мужчину приговорили к штрафу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе осужден бывший заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее. Верховный суд Адыгеи признал виновным бывшего заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Адыгее Рустама Нахушева, причастного к хищению денежных средств.

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Адыгее доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении подозреваемого. Он признан виновным в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

По данным следствия, с февраля 2019 года по январь 2023 года, обвиняемый присваивал деньги, предназначающиеся для премирования лиц, сотрудничающих с полицией на контрактной основе. Бывший полицейский сдавал в бухгалтерию ведомства фальшивые расписки от осведомителей о получении гонораров.

«Действиями подозреваемого МВД по Республике Адыгея причинен имущественный ущерб на сумму более 412 тыс. рублей», - уточнили следователи.

Суд приговорил подсудимого к штрафу. Также бывший сотрудник наркоконтроля на полтора года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. Приговор уже вступил в законную силу.