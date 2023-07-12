Трассы перекрыты из-за подтоплений и селя. На побережье Черного моря залповые ливни накрыли три курортных поселка, из леса эвакуировали тургруппу с 37 детьми

Фото: ФКУ "Черноморье"

Ночью на Туапсинский район обрушились залповые ливни. Три часа в курортных поселка лило как из ведра – выпало 144 мм осадков, что превышает месячную норму.

- Из-за ливня в Туапсинском районе произошел подъем уровней рек Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Реки находятся в русле. Существовала угроза подтопления трех населенных пунктов - поселков Тенгинка, Лермонтово и Новомихайловка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте работают оперативные группы местной администрации и МЧС. Из опасных мест эвакуируют людей: маломобильных граждан отправляют в четыре пункта временного размещения, тургруппу с детьми направят по домам.

- Из лесного массива вывели зарегистрированную туристическую группу в количестве 40 человек, из них 37 детей. Все размещены в поселке Дефановка. Ожидается автобус для транспортировки в отдыхающих в Лабинск Краснодарского края, - добавили в МЧС.

Федеральная трасса М4 «Дон» была перекрыта с 02:00 до 04:00 в поселке Горский в направлении Краснодара и в поселке Дефановка в направлении Джубга. Из-за ливней в этих местах вода переливалась через дорогу.

На автомобильной дороге А-147 в поселке Новомихайловка сошел сель, объем уточняется. Сейчас там организованно реверсивное движение.

По данным ФКУ «Черноморье», в связи с выходом воды на федеральную автомобильную дорогу А-147 «Джубга-Сочи» движение в селе Лермонтово было перекрыто. Сейчас организовано реверсивное движение.

Дежурные бригады занимаются устранением последствий стихии.

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