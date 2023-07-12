Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Туристы не перестают ехать в Крым, несмотря на многочисленные новости про многокилометровые пробки. Некоторые из них достигали размера в 80 футбольных полей. Однако буквально за сутки обстановка поменялась.

Сегодня, 12 июля, затор образовался на три километра. Но, по данным агрегаторов, все машины двигаются - нет глухого затора. Ярко-бордовым цветом окрашен участок в один километр.

Пробка на Крымском мосту на 12 июля 2023

«На мост со стороны Крыма проезжаем свободно. Со стороны Кубани уже образовалась небольшая очередь на досмотр», - сообщили в Telegram-канале Главный мост.

Пробка со стороны Краснодарского края составляет четыре балла. Вереница растянулась со 138 по 142 километр. Навигаторы обещают доехать до пункта досмотра за 27 минут. А на выезд с полуострова - все зеленое.

«Сегодня в 7:04 часов заехали в пробку на мост. А к пункту досмотра подъезжали уже в 07:35 часов. В 7:50 часов уже были на крымской стороне. Все хорошо, в Крым можно ехать», - рассказывает в соцсетях о своем опыте проезда через Крымский мост Анна Захарова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что туристы узнали, как можно добраться до Крыма без пробок. Если заезжать на мост в ночь или рано утром, то затор, действительно, можно и не застать. Даже сегодняшние показатели об этом свидетельствуют.

«Ночью пробки нет на мосту с обеих сторон - это для тех, кто планирует поездку. Кто любит ночные поездки, не занимайте места в дневной пробке», - дает советы в соцсетях бывалый водитель Леха.

Напомним, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.

Однако в настоящее время в этом нет необходимости. Пункты досмотра максимально схематизировали и перебросили со стороны Крыма сотрудников.