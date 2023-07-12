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Общество12 июля 2023 6:40

Пробка не увеличилась: Какая обстановка на Крымском мосту на 12 июля

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 12 июля составляет три километра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края

Туристы не перестают ехать в Крым, несмотря на многочисленные новости про многокилометровые пробки. Некоторые из них достигали размера в 80 футбольных полей. Однако буквально за сутки обстановка поменялась.

Сегодня, 12 июля, затор образовался на три километра. Но, по данным агрегаторов, все машины двигаются - нет глухого затора. Ярко-бордовым цветом окрашен участок в один километр.

Пробка на Крымском мосту на 12 июля 2023

«На мост со стороны Крыма проезжаем свободно. Со стороны Кубани уже образовалась небольшая очередь на досмотр», - сообщили в Telegram-канале Главный мост.

Пробка со стороны Краснодарского края составляет четыре балла. Вереница растянулась со 138 по 142 километр. Навигаторы обещают доехать до пункта досмотра за 27 минут. А на выезд с полуострова - все зеленое.

«Сегодня в 7:04 часов заехали в пробку на мост. А к пункту досмотра подъезжали уже в 07:35 часов. В 7:50 часов уже были на крымской стороне. Все хорошо, в Крым можно ехать», - рассказывает в соцсетях о своем опыте проезда через Крымский мост Анна Захарова.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что туристы узнали, как можно добраться до Крыма без пробок. Если заезжать на мост в ночь или рано утром, то затор, действительно, можно и не застать. Даже сегодняшние показатели об этом свидетельствуют.

«Ночью пробки нет на мосту с обеих сторон - это для тех, кто планирует поездку. Кто любит ночные поездки, не занимайте места в дневной пробке», - дает советы в соцсетях бывалый водитель Леха.

Напомним, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.

Однако в настоящее время в этом нет необходимости. Пункты досмотра максимально схематизировали и перебросили со стороны Крыма сотрудников.

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