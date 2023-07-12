На море с ветерком. На Кубани предложили построить новую скоростную железную дорогу Москва — Анапа

Между Москвой и Анапой хотят запустить скоростной поезд. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани из-за увеличения потока туристов хотят построить новую железную дорогу. Такое предложение высказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Новый путь, соединяющий Москву, Краснодар и Анапу, поможет не только разгрузить старую железную дорогу, но и еще больше увеличить туристические поток на побережье.

«Прирост отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. Уже сейчас это сдерживает ряд проектов», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что для развития курорта необходим комплексный подход. Нужно синхронизировать ввод новых отелей и устранять инфраструктурные ограничения. Также учитывать нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, которые ведут в край.

«Заполняемость номерного фонда на Азово-Черноморском побережье летом 2023 года достигает уже практически 100%. За три месяца край планирует принять не менее 9 миллионов отдыхающих», - рассказал губернатор Кубани.

Ожидается, что больше всего туристов могут выбирать для отдыха курорты «Новая Анапа» и «Абрау-Дюрсо», но для реализации этих кластеров нужно будет решить проблемы транспортной инфраструктуры, электро-, энерго- и водоснабжения. Также нужно будет построить очистные сооружения с глубоководным выпуском в Черное море и укрепить берег.

Кроме того, все эти вопросы решают в рамках запуска новых круглогодичных курортов. Планируется, что их откроют к 2030 году. В отелях смогут жить не менее 10 миллионов туристов в год.