Перепутали Самару с Саратовым: в аэропорту Сочи пассажиры устроили давку из-за объявления о рейсе

В аэропорту Сочи накануне случилась неразбериха. Фото: Олег УМАРОВ

В аэропорту Сочи накануне случилась неразбериха. В своих социальных сетях победительница детского музыкального шоу Анна Доровская начала возмущаться, что из-за неправильного объявления рейсов она не успела на самолет.

По словам девушки, диктор аэропорта предупредил всех пассажиров, что рейс в Саратов задерживается. Пока все терпеливо ждали, когда же позовут на посадку, голос из динамиков начал сообщать, что началась посадка в Самару. Однако это рейс шел после Саратова. В один момент из динамиков прозвучало: «Посадка на самолет в Саратов завершена».

«Люди побежали к выходу и начали возмущаться, что происходит. Как могли перепутать названия городов в аэропорту?! Перед нами закрыли стойку и отказались разговаривать. Направили к представителям авиакомпании», - возмущалась Анна Доровская в своих социальных сетях.

Однако, как выяснилось позже, пассажиры сами перепутали города.

«Изложенная пассажиром ситуация не соответствует действительности. В аэропорту Сочи объявления о начале посадки, ее завершении, а также о том, что она подходит к концу производятся автоматическим информатором по тексту, внесенному в программное обеспечение», - рассказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

Представители аэропорта опубликовали логи из программы.

То есть, все рейсы озвучивает не человек, а автоматический информатор. Представители аэропорта также опубликовали логи из программы. Судя по документам, никакой ошибки не было - все объявления давали корректно. Стоит отметить, что объявления о вылете в Самару и Саратов шли один за другим. Часть пассажиров могла просто перепутать рейсы.

«Призываем всех пассажиров быть внимательными, следить за онлайн-табло, на котором отображается информация, а также ко времени начала посадки указанном в ваших посадочных талонах приходить к выходу на посадку, во избежание подобных ситуаций», - заключили в пресс-службе сочинского аэропорта.