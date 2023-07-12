Тетрис из машин, битые витрины и трасса к Черному морю перекрыта. Что творится в курортном Туапсе после наводнения

Картина сгрудившихся машин одинакова во всех затопленных курортных поселках

- У нас частенько случаются потопы, но чтобы из берегов вышли сразу несколько рек, даже для нас - перебор, - говорит мужчина лет 65, выгребая из-под капота своего автомобиля ветки и даже зеленые водоросли. Житель курортного Небуга поймал свою "Ниву Шевроле" на соседней улице, когда до того, чтобы кануть в Черном море, ей оставалось несколько метров.

Другим повезло меньше. "Бутерброд" из машин, как в популярной компьютерной игре, "лежит" напротив. Он уже собрал возле себя толпу зевак.

- Как же я ее оттуда доставать буду, - только приговаривает худенькая женщина, хватаясь за голову.

Власти Туапсинского района просят всех, кто тоже нашел свое имущество, движимое и недвижимое, в непривычном или бедственном положении, фиксировать это.

- Комиссионно мы все обследуем, можно рассчитывать на компенсации, - сообщается в Телеграм-каналах местных администраций.

А пострадали все: Небуг, Лермонтово, Джубга, Ольгинка, Тюменское, Новомихайловское, Пляхо, Тенгинка. По самым предварительным подсчетам, это сразу несколько детсадов, автомобильные мосты, больше 300 жилых домов (включая многоэтажки), магазины, дороги, водопроводы. О количестве утопленных и разбитых личных авто даже нет пока точных данных.

- Это тетрис какой-то, - проводит ту же аналогию с компьютерной игрой владелец еще одного "слоя" автобутерброда на улице уже Ольгинки.

Здесь буквально унесло еще и местную набережную - гордость курортного поселка.

Авто на противоутопном приколе

Те, кто понимает, что может сотворить безобидная, казалось бы, горная речушка с имуществом, давно обзавелся "поводком" для машины. Чтобы вода не унесла, ее цепляют к дереву, как обычно поступают с велосипедами.

- По прогнозам экстренных служб, все это было обещано. Мне приходило сообщение от МЧС, - шепчутся жители, глядя на то, что фактически потеряли непредупрежденные.

Пока пропавшими без вести числятся четверо. Родные не могу найти их после наводнения.

Сейчас вода уже сошла с улиц, обнажив, что натворила. Но синоптики не спешат снимать штормовое предупреждение.

- Дожди продолжат идти еще как минимум двое суток, 12 и 13 июля, на Черноморском побережье. Но кратковременные. При этом жара не спадет, мы ждем до +30 градусов, - сообщают в Краснодарском гидрометцентре.

Для борьбы с последствиями в Краснодарском крае создали оперативный штаб, куда сейчас стекаются все данные по пострадавшей инфраструктуре района. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев лично вылетел в зону наводнения.