«Штормовой беспредел закончится скоро». Вильфанд объяснил причины наводнений в Краснодарском крае

Так выглядит сейчас федеральная трасса к морю в районе Лермонтово

Курортам Краснодарского края, казалось бы, не привыкать к внезапным тропическим явлениям. Разбушевавшимися горными реками местных здесь не удивить. Но даже с таким опытом ежегодных наводнений Сочи и Туапсе устали быть битыми непогодой.

12 июля на Туапсинский район небо, кажется, обрушило всю свою мощь, выведя сразу четыре реки из своих русел.

- На район за несколько часов выпало две месячных нормы осадков. Это много даже для субтропиков, - говорят в МЧС.

Зато научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд всему находит объяснение.

- Послушайте, ну это сложный район с очень непростым рельефом. Воздушные массы поднимаются в горы, там смешиваются между собой и выпадают тропическими ливнями, - рассказал ученый-метеоролог в эфире радио "Комсомольская правда".

К счастью, по прогнозам Романа Вильфанда, и это пройдет.

- Сегодня и завтра, 12 и 13 июля, еще будет моросить дождик. Но завтра после обеда давление начнет плавно повышаться и погода наладится, - сообщил он.

Этот прогноз подтвердил и ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

- Погодный Армагеддон, если можно так сказать, завершился вот этим туапсинским потопом. Дальше погода наладится, туристам можно не переживать за путевки, - сказал он.

К слову, после наводнения в Туапсинском районе оказались подтоплены или повреждены сотни домов, детсады, магазины, водопроводы, дороги и мосты, разрушены набережные.

Четырех человек не могут найти спасатели после наводнения.

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