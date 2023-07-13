В Краснодаре «Новые люди» предложили ввести общественный контроль за строительством мусорного полигона

Фото: Партия «Новые люди».

Диалог объединил представителей власти, компании, которая займется строительством полигона, и местных общественников.

По словам первого замдиректора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олега Шишковского, проект полигона уже прошел необходимые экспертизы. В ближайшее время он получит разрешение на строительство. В итоге к концу следующего года возле хутора появится полигон общей площадью примерно 12 гектаров.

Местные жители высказали свои опасения по поводу безопасности полигона. По их словам, нарушена санитарная зона, а со стороны полигона нередко идет едкий дым.

- Нужно создать механизм общественного контроля за строительством новой очереди полигона. Он позволит властям, строителям и местным жителям обмениваться информацией. Если люди увидят документы и соответствие нормам при выполнении работ, то они будут уверены в своей безопасности, - предложил руководитель реготделения партии «Новые люди» в Краснодарском крае Никита Сиразетдинов.

Фото: Партия «Новые люди».

Еще одной темой круглого стола стала переработка отходов. С 1 июля в Краснодарском крае должны были создать все условия для раздельного сбора мусора. Сейчас контейнеры можно найти далеко не на всех площадках. Особенно это касается сбора стекла.

- По открытым данным, в Краснодаре на вторичную переработку идет менее 2% твердых коммунальных отходов. В среднем по России этот показатель больше, он приближается к 7%. В итоге в Краснодарском крае появляется необходимость оборудовать новые полигоны, а из-за этого ухудшается экологическая обстановка, - говорит правозащитник Сергей Климов.

По итогам круглого стола «Новые люди» направят запрос в администрацию Краснодара, чтобы выяснить дальнейшие планы по развитию раздельного сбора мусора и его переработки.