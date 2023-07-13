Умный ремонт: как сделать жилье технологичным и комфортным?

Использовать пространство нужно на максимум. Фото: tele2.ru

По данным Росстата, Краснодарский край — один из лидеров среди российских регионов по миграции населения наряду с Москвой, Ленинградской, Тюменской и Московской областями, а также Севастополем. Развит на Кубани и переезд внутри региона: жители станиц и хуторов активно переселяются в большие города.

Часто переезд сопровождается покупкой нового жилья, которое практически всегда нуждается в ремонте. Как сделать свое жилье технологичным, сохранив домашний уют? «Комсомолка» вместе с профессиональным дизайнером Андреем Нелень и Tele2 решили разобраться в этом вопросе.

Аналитики Яндекса посчитали, что 58% россиян предпочитают делать ремонт летом. Но перед активной фазой необходимо продумать основные моменты: расположение мебели, техники и электроприборов. Можно заказать проект у дизайнера, который учтет все нюансы планировки помещения и сделает подходящий проект. Если же такой вариант не подходит, собственнику жилья необходимо самостоятельно зонировать пространство и сделать разводку электрики, отмечает Андрей Нелень, руководитель дизайн-студии designextra.ru.

- Понимание расположения техники позволит правильно разместить розетки для всех электрических приборов, а также предусмотреть подвод проводов, например, в тумбу при кровати и под раковиной, – рассказывает эксперт. – Также можно рассмотреть беспроводные технологии, которые все больше внедряются в нашу повседневную жизнь. К ним, например, относятся устройства для умного дома, которые работают с помощью протокола Zigbee (протокол ZigBee – это своеобразная сеть, благодаря которой все умные устройства «общаются» между собой – прим. редакции) и управляются со смартфона – датчики движения, освещения, температуры, влажности, протечек и прочие.

В случае, когда исправить расположение электропроводки возможности нет, стоит использовать различные декораторские приемы, которые позволят замаскировать наружную проводку: провода можно, например, закрепить на стене в виде панно, закрыть панелями или экраном.

Кабель – в стене: избавляем квартиру от лишних проводов

Помимо электрики, на этапе планирования также необходимо продумать размещение кабелей для телевидения и домашнего интернета. Специалисты отмечают, что для этого необходимо проштробить отдельный кабель-канал, не объединяя с линиями электропроводки. Если ТВ- и интернет-услуги предоставляет один провайдер, то и линия будет общая.

Например, оператор Tele2 предлагает два варианта подключения домашнего интернета, в зависимости от того, какой канал доступен в вашем доме:

- высокоскоростной GPON — подключение через выделенный оптоволоконный канал, который обладает высокой пропускной способностью и стабильной скоростью передачи данных до 500 Мбит/с. В этом случае потребуется оптический роутер, который можно арендовать или взять у оператора в рассрочку, а также приобрести сразу при подключении услуги;

- стандартный LAN — обеспечивает подключение к сети через классическую витую пару со скоростью до 100 Мбит/с. Для этого варианта пользователь может использовать имеющийся у него Wi-Fi-роутер.

Tele2 предлагает клиентам добавить к привычному мобильному тарифу домашний интернет и цифровое телевидение на специальных условиях. При первом обращении абоненты оператора смогут бесплатно пользоваться услугой в течение трех месяцев на любой скорости. Оставить заявку на подключение можно в салоне связи, мобильном приложении и личном кабинете на сайте компании. Необходимо только проверить наличие технической возможности подключения по адресу, выбрать необходимую скорость передачи данных, удобную дату и время установки оборудования.

Светлые мысли: как за счет освещения придать квартире новый вид

Главный признак эстетического пространства — грамотное освещение. Лампы играют важную роль в создании просторного интерьера. Чтобы избежать темных зон, специалисты советуют комбинировать основное освещение (потолочные светильники и люстры) с дополнительными, точечными, источниками света (настольные лампы, напольные светильники, подсветка).

Главный признак эстетического пространства - грамотное освещение. Фото: tele2.ru

- Размещение светильников должно быть равномерным и обеспечивать достаточную освещенность во всех уголках помещения, хотя преимущественно сейчас мы в студии отдаем предпочтение освещению не всего помещения, а функциональных зон, - делится Андрей Нелень. - Также стоит использовать светлые оттенки стен и потолка, чтобы отражать свет и увеличить визуальное пространство.

Но как быть, если квартира не новая и установить розетки иначе возможности нет? Дизайнер предлагает рассмотреть оптимизацию жилых и нежилых зон и правильную их организацию.

- Использовать пространство нужно на максимум. Многофункциональная мебель, раздвижные перегородки или открытые полки – отличный вариант, – рекомендует дизайнер. – Также стоит обратить внимание на потоки передвижения из комнаты в комнату и создать удобные пути между различными зонами помещения.

Дом ученый: вписываем в интерьер умные технологии

Хороший свет и правильную организацию пространства обеспечивает система «Умный дом». По данным ВЦИОМ, сейчас smart-решениями пользуются 28% россиян. Самыми популярными устройствами у респондентов являются робот-пылесос (58%), умная колонка (44%) и Smart TV (12%). Внедряя умные решения в пространство, специалисты советуют найти баланс между функциональностью и эстетикой, чтобы создать приятную и интеллектуальную атмосферу в квартире.

- При подключении умной системы в квартиру важно учесть ее интеграцию с дизайном интерьера, - предостерегает Андрей Нелень, - Существуют различные варианты умной электроники, которые могут быть вполне гармонично вписаны в интерьер, например, дисплеи с элегантным дизайном или электроника, скрытая в стенах или на потолке.

Подытоживая советы эксперта, можно выделить пять основных моментов в ремонте:

1. В первую очередь необходимо продумать интерьер помещения самостоятельно или заказать дизайн-проект жилья у специалиста;

2. Сначала – коммуникации, затем отделка;

3. Расположение кабелей телевидения и домашнего интернета также необходимо продумывать заранее;

4. Если спрятать провода по каким-либо причинам невозможно, их можно замаскировать дизайнерскими приемами;

5. Smart-устройства необходимо вплетать в интерьер органично.

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