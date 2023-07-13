Видео допроса подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого Сергея Денисенко опубликовал Следком

Сергей Денисенко признался в убийстве Фото: кадр из видео

Следком опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Сергей Денисенко признал вину в совершенном преступлении.

«Накануне в ходе допроса, проведенного следователем СУ СК России по Краснодарскому краю, Сергей Денисенко признал вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Напомним, подозреваемого в убийстве задержали 11 июля в Туапсинском районе. Правоохранители вычислили предполагаемого киллера благодаря камерам видеонаблюдения. Следователи изучили записи, изъятые с камер на улице Береговой, где утром 10 июля и был убит бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий.

Замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе находился на пробежке около Дворца спорта «Олимп». В этот момент к нему подошел незнакомец, который практически в упор выстрелил несколько раз. Позже тело Ржицкого обнаружили с огнестрельными ранениями.

Станислава Ржицкого убили во время утренней пробежки Фото: соцсети

64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко, по версии следкома, приехал в Краснодар в начале июля. Подозреваемый несколько дней следил за жертвой. А после убийства Денисенко уехал из Краснодара в Туапсинский район. Уже 12 июля он планировал вылететь из Сочи в Турцию, а из Турции отравиться в Швейцарию.

Во время обыска у Денисенко нашли билеты по направлениям Сочи - Стамбул и Стамбул - Цюрих, а также пистолет с глушителем, из которого, как предполагается, и был убит Станислав Ржицкий. Кроме того, у подозреваемого были найдены водительские права российского образца, выданные в апреле 2023 года, и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Денисенко признался, что покушение на замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе готовилось с декабря 2022 года. Подозреваемый заявил, что это был заказ от украинских спецслужб.

«С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

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