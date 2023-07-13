Пшеницу - после гороха, подсолнечник – после свеклы: Как аграриям Кубани удается бить собственные рекорды по сбору урожая

Уборка урожая идет активными темпами Фото: Виталий ТИМКИВ

В Краснодарском крае взят небывалый темп уборки урожая. В этом году аграрии пытаются успеть собрать зерно в промежутках между дождями. Комбайнеры трудятся в полях от рассвета до заката, а иногда и круглосуточно.

- Сейчас идет непрерывный поток работы: комбайны выгружают из бункеров обмолоченные зерна пшеницы в КамАЗы. Настрой у людей убрать все качественно и в срок, а значит, страна будет с хлебом, - отмечают хлеборобы.

Кубань из года в год подтверждает звание житницы России. И в конце жатвы сельхозпроизводители планируют снова выйти на рекордные цифры.

- Аграрии Краснодарского края вносят существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Это касается и сырья, и готовой продукции. В этом году кубанские сельхозпроизводители традиционно своевременно и качественно провели посевную кампанию и уходные работы, чтобы собрать достойный урожай всех сельхозкультур. Сейчас в регионе в активной фазе уборка зерновых культур, фруктов, ягод и овощей. По последним данным, уже собрано 3,5 млн зерна, свыше 57 тысяч тонн овощного гороха, почти 4 тысяч тонн ягод. Также хорошими темпами идет заготовка кормов для сельхозживотных, - сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Кубанские фермеры признались, что бить собственные рекорды по сбору урожая им помогает опыт.

- У Краснодарского края итоги жатвы из года в год больше даже, чем у соседних южных регионов – Ставропольского края и Ростовской области. Это, во-первых, потому что мы живем на самой благодатной и плодородной в России земле. А, во-вторых, фермеры научились работать на перспективу, помог в этом опыт, - отметил глава КФХ из Тихорецкого района Николай Аулов.

Урожайность в регионе растет Фото: Виталий ТИМКИВ

Аграрии Кубани стали применять на практике грамотный севооборот. Это позволило с каждым сезоном оказывать положительное влияние на выращиваемые культуры.

- Фермерское движение существует около 20 лет. Главы КФХ уже научились работать и думать на перспективу. Раньше все сажали подсолнух в попытках больше заработать, а его нельзя сеять на одном поле чаще, чем раз в восемь лет. Возможно, пару лет фермер и получит небывалую выручку, но потом может остаться без денег и без урожая. Семечка забирает большое количество полезных микроэлементов из почвы. Сейчас все аграрии стали на ноги, начали соблюдать севооборот, покупают хорошую технику, не гонятся за прибылью, думают о том, что будет завтра, - это все дает в совокупности рост урожайности, - признается фермер.

ГРАМОТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Каждое растение в поле сопровождают болезни, вредители и сорняки, а грамотное планирование на годы вперед позволяет их контролировать.

- Хороший урожай на Кубани дает правильный севооборот. К примеру, пшеницу лучше сажать после гороха или рапса. А вот после подсолнечника нельзя сажать свеклу. Каждая культура имеет как положительного, так и отрицательного предшественника. И это обязаны учитывать аграрии, что они и стали делать, - говорит Аулов.

Кроме этого, цифры по урожайности повышаются с каждым годом благодаря прозрачной схеме учета, которую ввел Россельхознадзор несколько лет назад. Фермеры добросовестно отчитываются обо всем собранном урожае и не уходят от уплаты налогов.

- В регионе и по всей России начали активно бороться с фирмами однодневками. Они уже ушли с рынка. Если раньше было выгодно прятать свою истинную урожайность, чтобы часть зерна продать за наличку, то уже года три все делается через декларации. Цены предоставляют хорошие, сейчас выгоднее показать все, что есть, заплатить налог и остаться при этом в плюсе. Это тоже можно считать одним из факторов роста цифр по урожайности в регионе, - замечают аграрии.

КОНКРЕТНО

СБОР УРОЖАЯ

2020 год

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур - 12,5 млн тонн

Озимая пшеница - более 8 млн тонн

Озимый ячмень – 1,03 млн тонн

Горох на зерно – 242,0 тыс. тонн

Рис - 900 тыс тонн

Озимый рапс – 103,1 тыс. тонн

Фрукты и ягоды – 300 тысяч тонн

Валовое производство винограда - 195,9 тысяч тонн.

2021 год

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур - 12,4 тысяч тонн

Озимая пшеница – 10 млн 612 тыс. тонн

Озимый ячмень - 1,1 млн тонн.

Горох на зерно - 375 тыс. тонн

Рис – 859 тыс. тонн

Подсолнечник – более 1 млн. тонн

Фрукты и ягоды - 500 тыс. тонн

Валовое производство винограда - 180 тысяч тонн

2022 год

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур - 12,4 млн. тонн

Озимая пшеница - 10 млн 700 тыс. тонн

Озимый ячмень - 1,1 млн тонн

Ри - 650 тыс. тонн (после аварии на Федоровской гидроузле)

Подсолнечник – 1,3 млн тонн подсолнечника

Озимый рапс - 311 тыс. тонн

Фрукты и ягоды – 600 тыс. тонн.

Валовое производство винограда – 283 тыс. тонн