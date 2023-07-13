С «МИРом» по России

Сезон отпусков и активных выходных дней в самом разгаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сезон отпусков и активных выходных дней в самом разгаре. В плане путешествий кубанцам очень повезло – буквально несколько часов пути, и на выбор красивые места Краснодарского края и Крыма. Остается лишь решить рутинные вопросы, чтобы затем отдыхать беззаботно. Один из таких вопросов – деньги, вернее, формат, в котором их брать в поездку. Наличные или карта – что удобнее, безопаснее, а порой и выгоднее? Давайте разбираться.

Когда без наличных не обойтись

Наличные деньги все чаще уходят на второй план. Наверняка вам знакома ситуация, когда оплатить нужно именно физическими купюрами, а их, как назло, в кошельке нет. На отдыхе такие ситуации могут подстерегать достаточно часто и, как часто бывает, в самый неподходящий момент. Конечно, на выручку приходит система быстрых платежей (СБП) с возможностью бесплатного перевода по номеру телефона, но и иметь какой-то запас наличных денег в кошельке просто необходимо. И лучше, если это будут не крупные купюры, а мелкого и среднего номинала. Так вам не придется долго ждать сдачи или искать место для размена.

С картой – практичнее

А вот брать наличными основную часть суммы, выделенной на отдых, не стоит. Это не очень удобно, да и не так безопасно. Купюры можно потерять, помять или просто-напросто забыть в другой сумке. Гораздо практичнее использовать банковскую карту, которой можно расплачиваться офлайн и онлайн, а также в случае необходимости осуществлять оперативно переводы.

Чтобы понять, какие преимущества дает банковская карта во время отдыха, проанализировали условия в одном из ключевых банков страны.

Дебетовая карта «Мир» от РНКБ Банка (ПАО), входящего в Группу ВТБ, доступна для оформления совершенно бесплатно. За ее обслуживание вы также не будете платить ни рубля. При этом для оформления карты потребуется только паспорт. После получения «пластика» вы сможете свободно расплачиваться картой, путешествуя по Краснодарскому краю, Крыму и другим регионам страны.

Карту можно использовать как зарплатную и получать 3% годовых на остаток по счету, при оплате картой покупок от 10 000 рублей в месяц и минимальном остатке 1 000 рублей.

На эту же карту можно получать меры социальной поддержки от государства. Это, кстати, выгодно. При получении пенсии на карту РНКБ начисляются 3,5% годовых, с учетом всех поступлений.

Дебетовая карта с кешбэком до 5_

Брать дебетовую карту «Мир» банка РНКБ в отпуск тоже весьма выгодно.

Во-первых, вам не придется беспокоиться о сохранности средств, а благодаря возможности бесконтактной оплаты даже карту с собой носить везде не обязательно – достаточно иметь смартфон с подключенной опцией.

Во-вторых, клиенты ВТБ, банка Открытие и РНКБ благодаря недавнему объединению сетей банкоматов трех финансовых организаций получили возможность снимать наличные без процентов в 20 тысячах устройств по всей стране. Лимит при этом весьма солидный – до 200 тысяч рублей в сутки и 1 млн. руб. в месяц. Хватит и на экскурсии, и на курортные сувениры, и на мороженое. Если нужно будет осуществить перевод через Систему быстрых платежей, проблем тоже не возникнет. Сделать это можно оперативно и без затрат – при переводе на сумму до 100 тысяч рублей в месяц операция будет бесплатной, далее взимается комиссия 0,5% от суммы, но не более 1500 рублей.

Узнать все подробности по дебетовой карте «Мир» можно на официальном сайте банка РНКБ.

Кредитная карта с кешбэком до 5_

Кредитная карта «Мир» от РНКБ

В отпуск хочется, а денег нет? На этот случай у РНКБ есть вариант кредитной карты «Мир» с рядом преимуществ. Одно из них – длительный льготный период до 115 дней. Льготный период начинается с первого числа каждого месяца и распространяется на все расходы этого месяца – и на покупки, и на снятие наличных. Вернуть деньги необходимо будет в течение трех следующих месяцев, при этом для расходов каждого последующего месяца будет действовать новый льготный период. В беспроцентный период от вас потребуется только внесение обязательного платежа в размере 5% от общей суммы задолженности на первое число месяца, до 25 числа ежемесячно.

Оформление и обслуживание кредитной карты «Мир» банка РНКБ, как и в случае с дебетовой картой, будет бесплатным. Подробную информацию о кредитной карте и ее условиях – в специальном разделе на сайте банка.

Не забываем про кешбэк

Еще одна хорошая новость для держателей и дебетовой, и кредитной карты «Мир» банка РНКБ – это возможность получения кешбэка. Так, по программе лояльности РНКБ можно получить кешбэк до 5% в четырех категориях. Например, в июле это: спорттовары – 5%; топливо – 3%; кафе, ресторан – 2%; супермаркеты – 1%. Следить за актуальными категориями программы можно в специальном разделе сайта банка. Также предусмотрены хороший кешбэк для участников Программы лояльности платёжной системы «Мир» и бонусы по программе лояльности «Ваш бонус».

Помните о безопасности!

Какую бы карту для путешествия вы ни выбрали, всегда помните о безопасности. О новых способах хищения денежных средств, которые изобретают аферисты, мы писали в прошлом материале нашей рубрики. Отдыхая, будьте бдительны.

Приятного отпуска!

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