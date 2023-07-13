Нашли еще двоих погибших. Количество жертв наводнения в Туапсинском районе выросло до четырех

Тело одного из мужчин было найдено в утонувшей машине

В Туапсе следователями обнаружили тела ранее пропавших в результате стихии людей. Утром 13 июля на берегу моря в поселке Тюменском нашли погибшей 19-летнюю девушку. Она находилась в смытом потоками воды доме. Погиб в результате потопа 67-летний мужчина, пытавшийся перегнать автомобиль ВАЗ-2107 через бурлящую на улице реку.

Кроме того, следователи сообщили об обнаружение еще двух погибших.

- На проселочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" нашли 58-летнего местного жителя без признаков жизни. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления. В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка, там нашли тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Принимаются меры к установлению его личности, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В итоге количество жертв потопа выросло до четырех. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.

По факту гибели людей во время стихии в Туапсе возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о расследовании уголовного дела и мерах, принимаемых к поиску пропавших. Ход поставлен на контроль руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова.

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