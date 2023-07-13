«Мальчик, поцелуй маму. Море тебя заберет и ей не отдаст». На курортах Краснодарского края спасатели начали креативить, чтобы спасти туристов от утопления

Цвет флага может сказать о запретах Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае каждый день печальные сводки по утонувшим во время купания пополняются новыми именами. Вчера, 12 июля, спасти не удалось семилетнего мальчика в Новороссийске, почти одновременно пришла информация, что погибли еще двое - мужчина и женщина в Анапе. За месяц - это уже 46 человек. Они просто пришли на пляж отдыхать. Но утонули.

Чтобы уберечь отдыхающих от трагических последствий, пляжные спасатели пытаются достучаться до их чувства самосохранения любым возможным способом. Море часто штормит, но это никого от купания не останавливает. Дежурные фразы-заклинания, вроде таких "Осторожно, купание запрещено", очевидно не работают.

- Мальчик-Львиное Сердце, иди поцелуй маму, потому что море тебя заберет и обратно не отдаст! - решили давить на тонкие струны спасатели.

Надо сказать, это работает. На кадрах, которые записали отдыхающие, видно, что ребенок отошел от воды.

К слову, погода в Краснодарском крае начала налаживаться, большинство пляжей в Сочи, Анапе, Геленджике подняли желтые флаги. Это значит, что купание разрешено, настроение моря это позволяет. Но в Туапсинском районе, пострадавшем от наводнения, море закрыто для купальщиков. В экстренных службах просят не игнорировать запреты, проще всего узнать это можно по цвету флага. Если купаться в море опасно, флаг будет тревожно-яркого или черного цвета.