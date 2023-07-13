Подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Станислава Ржицкого арестовали на два месяца

Сергея Денисенко арестовали на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Сергея Денисенко арестовали на два месяца.

«Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления. Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал в отношении Денисенко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней до 10 сентября 2023 года включительно», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, предполагаемого киллера задержали 11 июля в Туапсинском районе. Сергея Денисенко вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. По версии следователей, 64-летний уроженец Украины приехал в краевой центр в начале июля и несколько дней выслеживал будущую жертву.

Убийство произошло утром 10 июля, когда бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий находился на пробежке около дворца спорта «Олимп». Его тело позже обнаружили с огнестрельными ранениями.

Бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий Фото: соцсети

Тем временем Денисенко уехал в Туапсинский район, после чего планировал вылететь из Сочи в Турцию. Далее маршрут был проложен в Швейцарию. При обыске у него обнаружили билеты на самолет, пистолет с глушителем, водительские права российского образца и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Денисенко признался в совершенном преступлении и рассказал, что покушение на Станислава Ржицкого готовилось с декабря 2022 года. Подозреваемый заявил, что это был заказ от украинских спецслужб.

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