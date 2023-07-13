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Происшествия13 июля 2023 13:39

Подозреваемого в убийстве замначальника отдела мэрии Краснодара Станислава Ржицкого арестовали на два месяца

Сергей Денисенко будет находиться под стражей до 10 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Сергея Денисенко арестовали на два месяца

Сергея Денисенко арестовали на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве замначальника отдела мэрии по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Сергея Денисенко арестовали на два месяца.

«Рассмотрев материалы, суд принял во внимание, что Денисенко склонен к побегу и, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, а также связаться с иными, до настоящего времени неустановленными лицами, с целью выработки единой версии совершенного преступления. Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал в отношении Денисенко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 дней до 10 сентября 2023 года включительно», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, предполагаемого киллера задержали 11 июля в Туапсинском районе. Сергея Денисенко вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. По версии следователей, 64-летний уроженец Украины приехал в краевой центр в начале июля и несколько дней выслеживал будущую жертву.

Убийство произошло утром 10 июля, когда бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий находился на пробежке около дворца спорта «Олимп». Его тело позже обнаружили с огнестрельными ранениями.

Бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий Фото: соцсети

Бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий Фото: соцсети

Тем временем Денисенко уехал в Туапсинский район, после чего планировал вылететь из Сочи в Турцию. Далее маршрут был проложен в Швейцарию. При обыске у него обнаружили билеты на самолет, пистолет с глушителем, водительские права российского образца и свидетельство заслуженного тренера и мастера спорта Украины.

Денисенко признался в совершенном преступлении и рассказал, что покушение на Станислава Ржицкого готовилось с декабря 2022 года. Подозреваемый заявил, что это был заказ от украинских спецслужб.

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