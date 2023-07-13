ОСАГО не спасет. Как получить страховку, если автомобиль утонул при потопе

Утопленные автомобили в Туапсинском районе. Фото: соцсети

Несколько десятков, а то и сотен автомобилей пострадали при потопе в Туапсинском районе 12 июля. Вода поднимала даже внедорожники и гнала по бурлящим улицам. Автовладельцы хватались за головы – машины складывались, как тетрис, бились друг об друга и даже уплывали в открытое море, превращаясь в металлолом.

Новый автомобиль при нынешних ценах – довольно большая роскошь. Но возможность вернуть деньги за утраченное имущество есть. Для этого транспорт должен быть застрахован. Причем, полис ОСАГО не подойдет.

- ОСАГО покрывает расходы только при ДТП. Для остальных случаев предусмотрен полис КАСКО, - говорит страховщик Вера Мясникова.

КАСКО начинает действовать при страховом событии. Наводнение, как и любое стихийное бедствие, сюда входит. Но сколько получит пострадавший, зависит от многих факторов.

- Полисы содержат разные условия. Есть такие, когда человек страхует на 2 млн и получает эту сумму. Но есть нюансы, которые прописывают в договоре. Например, учитывается или нет износ автомобиля, есть ли франшиза – невыплачиваемая часть. При ней оформление полиса становится дешевле, но в случае страхового случая владелец не получит полностью сумму, - отмечает эксперт.

В Туапсинском районе отдыхали туристы из разных регионов. Но возвращаться домой и прерывать отпуск необязательно. Обратиться можно в любой офис страховой компании по всей стране.

- Без разницы из кого региона пострадавший. Главное на месте собрать все документы. Обязательно получить справку от МЧС, которая будет подтверждать, что случилось наводнение. Вот с ней надо идти за выплатой, - рассказывает Мясникова.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ ПОСТРАДАЛ ПРИ НАВОДНЕНИИ

Взять справку от МЧС. Собрать пакет документов на автомобиль. Обратиться по телефону в страховую компанию. Встретится с независимым оценщиком. Подать заявление. Ждать компенсацию.