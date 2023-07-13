Гостиницы работают, пляжи закрыты, действует режим ЧС: Что происходит в Туапсинском районе после мощнейшего потопа

Улицы пострадавших поселков расчищают от мусора и ила. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

В Туапсинском районе, несмотря на ЧС не закрылась ни одна из 900 гостиниц. Сейчас горничные, администраторы и даже директора отелей, санаториев и баз отдыха убирают грязевые наносы и расчищают территории от принесенного потоком мусора. Делают все, чтобы 48 тысяч гостей района все же смогли продолжить свой отдых.

«Работают, как и прежде, 20 детских здравниц, в которых – более 13 тысяч ребятишек. К уборке штормового мусора приступили на всех 20 поврежденных стихией пляжах», - рассказали в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Поиски пропавших продолжаются. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Уже найдены первые жертвы этого страшного удара стихии. Днем 13 июля следователи сообщили о завершении поисков двух пропавших накануне местных жителей. К сожалению, 67-летнему Владимиру Филиппову и 19-летней Ангелине Комбаровой спастись не удалось. Продолжаются поиски 15-летнего брата девушки Александра и их знакомой 22-летней Екатерины Перевязко. Кроме того, были найдены тела еще двух человек, о пропаже которых никто не заявлял.

«На проселочной дороге вблизи села Новомихайловского в салоне автомобиля "Нива" нашли 58-летнего местного жителя без признаков жизни. По предварительным данным, его смерть могла наступить от утопления. В настоящее время следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка, там нашли тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Принимаются меры к установлению его личности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В район на помощь приезжают волонтеры. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Таким образом количество погибших во время наводнения в Туапсинском районе выросло до пяти человек. По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело по статье «причинение по неосторожности смерти двум и более лицам».

«По уголовному делу следователями и криминалистами краевого управления СКР проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, назначены судебные медицинские экспертизы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Все пострадавшие могут рассчитывать на выплату компенсаций. Сейчас в районе работают мониторинговые группы, которые оценивают ущерб. Суммы выплат будут разниться в зависимости от, полностью или частично было утрачено имущество.

Большинство машин восстановлению не подлежат. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

Но вот вернуть себе автомобили смогут не все. Несколько десятков, а то и сотен автомобилей пострадали при потопе в Туапсинском районе. Вода легко подхватывала даже внедорожники. Машины бились друг об друга, складывались в пирамиды и даже уплывали в открытое море, превращаясь в металлолом. Как объяснили страховщики, чтобы возместить урон от стихии, у автовладельцев должен быть полис КАСКО.

«ОСАГО покрывает расходы только при ДТП. Для остальных случаев предусмотрен полис КАСКО», - уточнила страховщик Вера Мясникова.

В пострадавшие от ливней поселения Туапсинского района прибывает гуманитарная помощь. 20 тонн бутилированной воды отгрузили в поселке Новомихайловском, еще 20 тонн передали жителям Небуга, 12 тонн отвезли в Тюменский и шесть тонн в оперштаб Тенгинского поселения.

На помощь прибыли волонтеры из 17 районов Краснодарского края. Сейчас в зоне бедствия работают 1232 человека и 118 единиц техники.

Аварийные бригады ремонтируют поврежденные объекты инженерной инфраструктуры. Необходимо как можно быстрее восстановить водо- и электроснабжение населения, а также социальные объекты. Уже известно, что местные школы и детские сады будут отремонтированы и откроются к началу нового учебного года.