Пляжи заполнены людьми Фото: Олег УМАРОВ

Погода в Сочи продолжает радовать туристов и местных жителей. Все пляжи курорта официально открыли после сильных потопов на курорте. Непогода бушевала на Черноморском побережье трое суток. Было объявлено штормовое предупреждение до конца 12 июля. В связи с этим все пляжи закрыли. Рядом с морем оставались только спасатели, чтобы следить за порядком.

Последние новости об обстановке в Сочи на 14 июля

Вчера, 13 июля, все пляжи наконец-то открылись. Нельзя было уже протолкнуться с 07:00 часов утра. Ведь потопы потопами, а отдыхать то хочется. В Сочи 14 июля метеорологи прогнозируют солнечную и ясную погоду. А море по температуре напоминает парное молоко. Все шезлонги заняты, а гальку уже не видно - все застелено полотенцами. Остается только загорать стоя.

«Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Днем ясная погода, ветер западный, умеренный», - рассказали в пресс-службе местного Гидрометцентра.

Вечером 14 июля температура воздуха составит +19…21 градус. А 15 июля в небе над курортом появятся небольшие облачка. Однако дождей не обещают. Ветер слабый.

А тем временем

Восстановление после продолжительных ливней на курорте идет полным ходом. Все социальные объекты планируют привести в порядок до 1 сентября.

«Пострадал детский сада №121 на улице Лесной. Деформировался участок опорной стены, который необходимо демонтировать и укрепить заново», - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время на курорте продолжают ремонтировать 194 значимых социальных объектах.

Сейчас идут ремонтные работы во всех 194 значимых соцобъектах курорта. До конца лета будут капитально отремонтированы спортзалы в школах 65 и 13, пищеблоки в лицее №3 и школе №92. Также в 14 школах и лицеях появятся новые спортплощадки и зоны воркаута.

Ранее сообщалось, что пользователи пляжей готовились к приему отдыхающих. Территории приводили в порядок, мыли пляжный инвентарь и убирали мусор.