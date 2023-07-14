Скачки, фестиваль шляп, выставка мрачного сюрреализма и концерт неоклассики. Какие мероприятия можно посетить в Краснодаре в середине лета

Насладитесь атмосферой красоты и шика во время скачек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Большой Краснодарский приз дерби и ежегодный фестиваль шляп

На краснодарском ипподроме в субботу пройдет интереснейшее семейное мероприятие. Оно станет настоящим праздником элегантности и шика.

«Затейливые шляпки, шикарные наряды дам, элегантные костюмы джентльменов станут визитной карточкой фестиваля и скачек. В программе дня: 11 скачек, концертная программа, конкурс шляпок, тотализатор, аниматоры для детей, катание на лошадях», - сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что во время скачек можно будет посетить хэндмейд выставку и купит на ней эксклюзивные авторские работы. Также будет работать ресторан под открытым небом.

Детям до 6 лет вход на мероприятие бесплатный.

Выставка мрачного сюрреализма

Мало кто знает, но в Краснодаре по адресу: улица Калинина, 291, работает необычное арт-пространство «Бронзовая лошадь». В нем открыта выставка мрачного сюрреализма «Через призму боли» Руслана Станчула.

«Это подлинное погружение в мрачный мир сюрреализма. В нем проступает боль и страдание человеческой души. Художник умело играет на эмоциях зрителей. Он создает жутковатые и загадочные произведения, которые притягивают взгляд и позволяют углубиться в самые глубокие уголки своего сознания», - рассказали создатели выставки.

Этот проект является уникальным, потому что ранее ничего похожего в России не было. Подобные экспозиции показывали только в США.

Выставка восхищает своим символизмом. Она заставляет зрителей задуматься о вопросах жизни, смерти и природе человеческой души.

Концерт неоклассики

В Краснодаре в Филармонии имени Пономаренко пройдет концерт «Музыка Людовико Эйнауди, фортепиано. Концерт №2». Российский слушатель впервые познакомится с творчеством этого прекрасного композитора.

«Людовико Эйнауди является одним из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Мелодии, созданные итальянцем, звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе последнего «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Мамочка» Ксавье Долана», - поделились в Филармонии.

На сегодняшний день Эйнауди уже долгое время не дает концертов с оркестром. Поэтому агентство «Неоклассика» подарило людям уникальную возможность насладиться лучшими произведениями мэтра в исполнении виртуозных музыкантов «Солисты Неоклассика» и струнного оркестра.