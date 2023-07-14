После прогулки не вернулась на турбазу. 11-летнюю девочку, пропавшую в горах, ищут спасатели Краснодарского края и Адыгеи

Фото: ЮРПСО МЧС России

11-летняя девочка отдыхала с родителями на турбазе Верхний Чуб в Адыгее. После прогулки она не вернулась к месту пребывания. Почему ребенок остался один, спасателям выяснить пока не удалось.

- По предварительной информации, семья вечером 13 июля вышла прогуляться к озеру Псенодах. По возвращению на турбазу родители обнаружили, что ребенок не вернулся. На данный момент связи нет, поэтому выяснить точные обстоятельства случившегося невозможно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Последний раз девочку видели в нескольких километрах от озера Псенодах.

- Туристы, которые находились на озере, сообщили сотрудникам МЧС, что вчера около 17:00 видели девочку в двух километрах от озера, она шла в сторону турбазы, - добавили спасатели.

Ночью 11 спасателей Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России выехали на поиски девочки в район Майкопского перевала. В 06:00 на помощь в район горного массива из Сочи вылетел вертолет.

- Дополнительно утром на место в район происшествия из Сочи вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Поиски с воздуха не принесли результатов. Группировка спасателей высадилась у озера Псенодах и продолжает поиск на местности, - отметили в МЧС России.

Фото: ЮРПСО МЧС России

Отсутствие связи осложняет поисково-спасательную операцию. Ребенка продолжают искать в районе Фишт-Оштеновского массива.