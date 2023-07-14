Пробка растянулась на два километра

Туристы, несмотря на постоянные новости об огромных пробках, продолжают ехать в Крым. Отдыхающих не остановит даже 13-километровые заторы. Насладиться пейзажи Крыма хочет каждый. Да и море там будет почище.

Вчера, 13 июля, пробка составляла шесть километров. Люди ждали своей очереди по три часа. Сегодня, 14 июля, обстановка на подъезде немного лучше. Некоторые успевают проезжать затор за 30 минут. А в среднем ожидание составляет минут 60.

Пробка на Крымском мосту на 14 июля 2023

«В очереди со стороны Тамани находится 198 транспортных средств. Время ожидания около часа», - сообщается в оперативном канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

На месте до сих пор продолжают работать спасатели и скорая помощь.

В 08:00 часов утра пробка была три километра, а буквально через час вереница уменьшилась на километр. Сейчас пробка начинается со 140 километра и продолжается до 142. Досмотр в среднем занимает около пяти-семь минут.

В сторону Краснодарского края тоже образовался затор. В очереди на досмотр с полуострова находятся 145 транспортных средств. Пробка растянулась на два километра 700 метров. Однако вереница двигается. Время ожидания примерно полчаса.

«В 9:00 часов встали со стороны Крыма, а уже в 9:30 выехали с моста», - рассказывает Алла Алексеева.

На месте до сих пор продолжают работать спасатели и скорая помощь. Всем желающим волонтеры раздают питьевую воду.

Напомним, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.