Погодный Армагеддон закончился туапсинским потопом. Курорты Краснодарского края вновь открыли пляжи после штормов и ливней

Курорты вновь открыли пляжи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Курорты Краснодарского края вновь открывают пляжи для отдыхающих. После сразу серии погодных катаклизмов природа, кажется, смилостивилась и даст возможность насладиться отдыхом у моря.

КУПАЙТЕСЬ СЕЙЧАС И В БАРХАТНЫЙ

Пляжи в Сочи, Геленджике, Анапе вновь под завязку. На дворе - разгар лета. И даже температура воды максимально подходит для купания. Почти на всем побережье Черного моря вода +25 градусов. Даже Азовское море, которое традиционно прогревается раньше, кое-где на градус от Черного отстает.

- Это необычные для середины июля значения. Обычно 25 градусов вода в Черном море достигает в августе, - анализирует обстановку научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предрекает, что это позволит пролить бархатный сезон. Все же отдыхать к морю едут именно за морем. И ряды туристов сильно редеют, когда водичка начинает остывать.

ПОТОПОВ ЕЩЕ ЖДАТЬ?

После серии наводнений в курортных Сочи, а потом в Туапсе, россияне, собравшиеся на отдых к морю, напряглись. Билеты куплены, номера забронированы, но отпуск, оказывается, может испортить погода.

- Нам звонят отдыхающие, справляются, а что там с погодой, - рассказывает представитель одного из отелей в Сочи Екатерина Шмыгаль.

Запрет на купание сняли Фото: Олег УМАРОВ

Отельеры предусмотрительно каждое лето запускают невозвратные тарифы, чтобы у их гостей не было пути назад. В большинстве гостиниц за отмену брони снимут как минимум стоимость суток. Поэтому шторма мало кого из отпускников останавливают от такого широкого жеста.

- У нас есть большие подогреваемые бассейны, в них температура +28 градусов. Это в любом случае теплее, чем вода в море. И по нашим наблюдениям, часто отдыхающие предпочитают нежиться у бассейна, чем идти к морю. А еще есть СПА, где всегда можно переждать любую непогоду, - продолжает представитель отеля.

Но даже несмотря на такую предусмотрительность, синоптики катаклизмов больше не обещают.

- Погодный Армагеддон на курортах Краснодарского края вылился потопом в Туапсинском районе. Больше ничего подобного не будет. Сейчас настало время высокого атмосферного давления, что соспрвождается почти полным штилем на море и спокойным теплом, - сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеослужбы Краснодарского Гидрометцентра, действительно, фиксируют повышение температур на курортах и снижение рисков осадков почти до нуля.

- На Черноморском побережье переменная облачность. В первую половину периода местами кратковременный дождь, гроза, во вторую половину периода без существенных осадков. Ветер южной четверти с переходом на западную четверть 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 15.07 18…23°, 16.07 16…21°; днем 15 июля и 16 июля 26…31°, - говорится в их прогнозе.

Все лежаки заняты Фото: Олег УМАРОВ

Закрытыми до особого распоряжения Роспотребнадзора остаются пока только пляжи Туапсинского района.

- Вода здесь не соответствует нормам после сильных ливней и из-за того, что в море смыло потопом, - рассказали "КП"-Кубань" в ведомстве.

Забитые пляжи Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Запрет на купание в зоне подтопления длится пока до 19 июля.