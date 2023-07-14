Ладонью зажимал рот и нос: На Кубани отчим задушил 6-летнего пасынка, а врачам сказал, что ребенок упал с лестницы

Мужчина пытался выдать убийство за несчастный случай Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Тимашевске присяжные признали жителя виновным в убийстве 6-летнего пасынка. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло в ноябре 2021 года в Тимашевске. Обвиняемый вечером находился в доме в СТ «Строитель» вместе с двумя детьми. Его жена в это время была на работе. В какой-то момент 6-летний пасынок начал капризничать. Разозлившийся мужчина поругал мальчика и толкнул. Упав и ударившись, ребенок начал плакать.

«Разозлившись из-за этого на мальчика, мужчина зажал рукой нос и рот малолетнего, перекрыв доступ к кислороду, и удерживал до потери сознания. Обнаружив, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Запаниковав, мужчина решил скрыть преступление и отвести от себя какие-либо подозрения. Он сам привез пасынка в больницу и выдумал историю о несчастном случае. Так, обвиняемый рассказал врачам, что мальчик случайно упал с лестницы и сильно ударился головой. Но это не помогло скрыть преступление.

«В ходе проведения первоначальных следственных действий мужчина всячески пытался выставить убийство, как несчастный случай, но благодаря грамотной работе следователей и криминалистов СКР по краю во взаимодействии с сотрудниками полиции и краевого министерства здравоохранения его версия о несчастном случае была опровергнута и установлена причастность фигуранта к смерти ребенка», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Как оказалось, это был не первый случай такого отношения к пасынку. Стало известно, что мужчина постоянно бил мальчика, ставил в угол за непослушание и запугивал ребенка. Позже мужчине предъявили обвинение в убийстве.

В настоящее время суд рассматривает уголовное дело.

«Слушания по уголовному делу проходили с участием коллегии присяжных заседателей. Присяжные единогласно признали обвиняемого виновным в истязании и убийстве малолетнего. На основании обвинительного вердикта присяжных суд постановит приговор», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

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