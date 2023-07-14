Туристы несут риски сами. В Союзе туриндустрии объяснили, на что рассчитывать отдыхающим при стихийных бедствиях

автомобили в водной ловушке. Фото: соцсети

Непогода накрывает Черноморское побережье с незавидной постоянностью. Ливни и бушующее море портят отпуск тысячам отдыхающих. Но ничего не поделать – против стихии пока не придумали приема, а предугадать заранее, когда она обрушится во всей силой, трудно.

Недавние потопы в Сочи и Туапсинском районе наделали немало бед. Конечно, смотреть из окна на шторм, а потом ходить по залитым улицам – дело не из приятных. Но за такой отдых никакой компенсации не предусмотрено, говорят в Российском союзе туриндустрии.

- Нужно смотреть договор, который подписывался с туроператором. Если были нарушены условия, тогда да, можно на что-то рассчитывать. Обычно все решается мирно, на месте. Но у каждого есть право обратиться в суд, - вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В случае непогоды туроператор может поменять билет и продлить отдых в отеле. Но за грязное после шторма море или улицу, полную воды, он не сможет ответить. А самостоятельно приехавшим на отдых предъявить вообще некому – они сами несут риски.

- То, что произошло в Сочи, например, трудно назвать страховым случаем, - говорит зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Инфраструктура не пострадала, а то, что пару дней нельзя купаться в море, так это не проблема.

Депутат посоветовал заменить пляжный отдых чем-нибудь другим. Благо на курорте есть что посмотреть, передает его слова «Парламентская газета».

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