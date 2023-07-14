Футболист «Сочи» признался, сколько денег тратит в месяц

Кристиан Нобоа, фото пресс-службы ФК Сочи

Кристиан Нобоа – звезда российской футбольной премьер-лиги. Год назад его признали самым ценным игроком чемпионата страны.

В 2023-м эквадорцу стукнуло 38 лет. По футбольным меркам, он ветеран. Но заканчивать карьеру полузащитник не спешит.

Сейчас Кристиан играет в «Сочи». Прошлым летом его звал московский ЦСКА. Туда уехал тренер «барсов» Владимир Федотов. С собой он забрал несколько игроков, звал и Нобоа. Но боссы южан не договорились о сумме сделки, хотя хавбек ударил по рукам с красно-синими.

Сейчас Кристиан Нобоа счастлив в Сочи. В интервью «РБ Спорт» он заявил, что хранит на счете более миллиона евро. Это подушка безопасности эквадорца.

Теперь игрок рассказал о месячных тратах. Он признался, что не выжил бы на 50 тысяч рублей. Каждый месяц Кристиан тратит более полумиллиона рублей. Но Нобоа готов ужаться и до 75 тысяч. Это его минимум.

Добавим, что Кристиан Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года.