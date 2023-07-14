Видели в 2 км от озера, не вернулась в лагерь. Что известно о пропавшей в горах Адыгеи 11-летней девочке из Сочи

Спасатели прочесывают метр за метром в посках девочки из Сочи. Фото: ЮРПСО МЧС России

Тревожное сообщение о пропаже 11-летней девочки в районе Майкопского перевала поступило вечером 13 июля. Этой же ночью на поиски ребенка выехали спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС, утром к ним присоединились сочинские коллеги на борту вертолета.

Школьницу ищут с вертолета. Фото: ЮРПСО МЧС России

Школьница из Сочи отдыхала вместе с родителями на турбазе Верхний Чуб в горах. Все вместе они пошли на прогулку к озеру Псенодах. Но в какой-то момент девочка потерялась, взрослые вернулись без нее на место отдыха. Как такое могло произойти, сейчас выясняют следователи.

- В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, следователи и криминалисты выехали на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Адыгея.

Сейчас следователи работают на месте происшествия. Они опросят родителей и очевидцев, которые рассказали, что в последний раз видели пропавшую в 2 километрах от озера, она шла к турбазе.

Спасатели продолжают искать школьницу. Метр за метром прочесывают местность районе Фишт-Оштеновского массива 16 человек от ЮРПСО МЧС и Адыгейского спасательного отряда МЧС. К сожалению, поиски пока не принесли результата.