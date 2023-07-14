Экс-игрок ФК «Краснодар» раскрыл новые подробности болезни Сергея Галицкого

Вячеслав Якимов, фото пресс-службы ФК Динамо

Впервые о болезни Сергея Галицкого стало известно два года назад – в сентябре 2021-го. Он сам рассказал о недуге в интервью Youtube-проекту «Комменту.Шоу». Но называть его отказался.

Из-за болезни Сергей Галицкий пропускал тренировки и игры «Краснодар». Он появлялся бизнесмен и в парке. Его он обычно посещал ранним утром.

Больше болезнь Сергей Галицкий не афишировал. Спустя месяц он вернулся на стадион. А еще через пару недель рванул с командой на выезд – в Москву.

Сейчас бизнесмен посещает тренировки и домашние матчи «быков». Он общается с тренерским штабом и игроками, особенно – с молодежью.

Вячеслав Якимов прошел академию «Краснодар». Но затем забросил футбол, занялся учебой и стал барменом. Но ненадолго. Парня заметили во время выступлений за команду университета. И он вернулся в «Краснодар», став одним из 11 человек, которые исполнили мечту Сергея Галицкого.

Матч 29-го тура РПЛ сезона-2021/22 против московского ЦСКА (1:0) «быки» заканчивали с 11 воспитанниками клубной академии на поле. Это была мечта бизнесмена.

Сейчас Вячеслав Якимов играет в Воронеже – за местный «Факел». Туда он перебрался прошлой зимой. Сперва ушел в аренду из «Краснодара», а летом подписал полноценный контракт. И впервые рассказал о болезни Галицкого.

«Какой-то период времени он был на лечении и физически не мог быть рядом с командой, но он всегда интересуется и живет жизнью клуба, вносит свои коррективы в его политику. Когда у него улучшилась ситуация со здоровьем, он вернулся и был с командой почти на ежедневной основе и следил за всем, что происходит», — рассказал футболист Metaratings.