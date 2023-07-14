Водителю, который насмерть сбил 17-летнего подростка и сбежал с места ДТП, дали 10 месяцев исправительных работ на Кубани

Павел Чуб

В Темрюке вынесли приговор 37-летнему Виталию Серикову. Водитель грузового "Пежо" вез полный кузов кроликов, когда на его пути ночью 21 июля прошлого года оказался 17-летний Павел Чуб.

По его словам, Пашу он не заметил или заметил слишком поздно, но от удара на грузовичке помялся корпус. Впрочем, это не остановило водителя. Найти его удалось только после просмотра камер видеонаблюдения, установленных на улице Таманской в поселке Сенном, где все и произошло.

Умирающего парня нашел полицейский, который возвращался под утро со службы домой. Но спасти Пашу уже не было никаких шансов - травмы были слишком обширны. Кабина "Пежо" фактически снесла ему пол-лица. Он умер в больнице.

Следствие назначило целый комплекс экспертиз, включая автотехническую.

Специалисты не нашли в крови парня этилового спирта. Но определили, что у водителя не было технической возможности затормозить перед столкновением с Пашей.

- В итоге его обвиняли только по статье УК 125 "Оставление в опасности", - рассказала сестра Павла.

Обвинение запросило для Серикова 10 месяцев исправительных работ.

Суд согласился с этим требованием и вынес приговор. Однако он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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