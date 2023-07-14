Мать умерла от избиений, а отец - неродной: как пятилетняя девочка-маугли из Краснодара оказалась в детдоме Санкт-Петербурга

Слева - Полина жила в гараже, а справа - она уже вместе с тетей в Питере

Четырехлетняя Полина, несмотря на свой возраст, успела пережить многое. Она родилась в Краснодаре, но сейчас находится в детском доме Санкт-Петербурга.

Мать Полины умерла в 31 год. Всю свою жизнь Анна Костюк вела асоциальный образ жизни. Она пила, употребляла наркотики и жила в бараке с подобными себе людьми.

«Она даже школу нормально не закончила. Получила просто справку. На этом ее образование закончилось. Аня с раннего возраста употребляла наркотики и алкоголь. У нее был цирроз печени и гепатит С. Аня умерла 9 июня 2022 года», - рассказывает ее двоюродная сестра Яна Костюк.

Сожитель Анны Алексей постоянно избивал свою возлюбленную на глазах у Полины. Ребенку тоже прилетало. После очередной драки Анна попала в больницу, где и умерла. Но перед смертью решила переписать отцовство на Алексея. Чтобы было кому присматривать. Но мужчина заядлый алкоголик и наркоман.

В графе отец у Полины прописан малознакомый человек

Яна, двоюродная сестра Анны, живет в Санкт-Петербурге. Но за день до смерти матери Полины она приехала в Краснодар. Яна знала, что сестра находится при смерти.

«Когда я приехала в Краснодар, то обнаружила шокирующую картину. Ребенок жил с пьющей бабушкой в гараже на дачах СНТ. Здесь были два лежачих мужчины, один из которых скончался на глазах у ребенка, потому что его девять дней не кормили и не поили. Полина в четыре года не умела разговаривать. Была грязная и голодная. Она весила 11 килограммов. Полина даже не знала, как ходить в туалет - она ходила в штаны. Руки и ноги ребенка были все в синяках, шишках и расчесах. Волосы не лучше - грязные, спутанные. Алексей не следит за ребенок, ему нужны только пособия», - вспоминает жуткую картину Яну.

Кроме этого, юрист Яны Евгения Тутушкина считает, что могло быть и сексуальное домогательство со стороны Алексея. Один раз он пьяный позвонил Яне и начал рассказывать жуткие вещи. В распоряжении редакции есть запись данного разговора.

«Я не биологический отец. Но она все равно моя дочь. Я с ней не просто так сижу. Но она сегодня увидела мой [половой орган]. И начались вопросы. Ну я ничего не мог ответить», - рассказывал Алексей Яне.

Яна сразу побежала сообщать обо всем участковому. Но все, по ее словам, бездействовали.

«Спустя два месяца после смерти Ани, не добившись никаких действий со стороны опеки, я снова приехала в Краснодар. Нашла этого Алексея, юридического отца ребенка, и привела в органы опеки с просьбой лишить его родительских прав за неисполнение обязанностей. Но получила отказ. Они предложили мне оформить доверенность на ребенка и уехать в Санкт-Петербург. Я уже связалась с опекой своего города, нашла нотариуса, и мы подписали согласие и доверенность на Полину. Мы уехали из Краснодара», - продолжает Яна.

Яна полностью обеспечивает Полину

Полина жила в Санкт-Петербурге с 8 сентября прошлого года. Яне удалось в короткие сроки устроить ребенка в дошкольное учреждение. Кроме этого, девочка начала ходить в речевой сад.

«Полина не только не могла говорить, но она даже не понимала, что к ней обращаются и что ей рассказывают. С ней начали заниматься логопеды и дефектологии после комиссии коррекционного сада. Также с ней общался и психолог. Я отправила Полину в бассейн. Ребенок жил нормальной жизнью. Она начала осваивать речь, полностью адаптировалась дома и в садике. Активно общалась с детьми в группе, любит рисовать, играть с куклами и собирать пазлы. Я ее полюбила, как свою дочь. Я буду бороться до конца», - со слезами на глазах говорит Яна.

Теперь Полине пять лет. За время, пока она находилась в любящей семье, прошло два заседания по иску о лишении родительских прав Алексея. На данный момент суд назначил экспертизу ДНК, однако Алексей скрывается и отказывается сдавать анализы.

Полина начала ходить в детский садик

За семь месяцев, пока Полина была в Санкт-Петербурге, юридический отец даже ни разу не позвонил, чтобы узнать о состоянии ребенка. Все время девочку обеспечивала Яна. Алексей вспомнил о Полине, когда понадобились деньги. Он позвонил Яне и заявил, чтобы она вернула ребенка в Краснодар в течение трех дней. Алексей отозвал доверенность у нотариуса. А Яна продолжила бороться за права ребенка. Она отказалась возвращать девочку в те условия, в которых она находилась на протяжении четырех лет. Полину забрали в детский дом Санкт-Петербурга на время всех проверок.

«Яна продолжает навещать девочку раз в два дня. Она не может забрать пока ребенка из-за требований определенных документов, которые пока еще не готовы. Сейчас два иска находятся в Прикубанском суде - один от Алексея, а второй от бабушки со стороны биологической матери. Однако бабушка тоже ведет асоциальный образ жизни и живет в гараже. Сейчас мы собираемся привлечь внимание госорганов к данной ситуации. Мы планируем полностью передать опеку тете», - заключила представитель Яны Евгения Тутушкина.