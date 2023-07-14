«Для воды это полезно». Эколог рассказал, что море не страдает от слива стоков после сильных ливней

Море в Сочи 14 июля. Фото: Олег УМАРОВ

Настоящий природный Армагеддон пережили с разницей в несколько дней жители и гости Сочи и Туапсинского района. Мощные заряды ливня обрушились на курорты, превращая улицы в реки. Весь мусор с побережья разом очутился в море. Береговая и водная линии покрылись тем, что плохо лежало – ветками, деревьями и мусором.

Сейчас Черное море очистилось. Этот процесс водная стихия проделывает самостоятельно. В Сочи уже можно купаться, в Туапсинском районе пляжи откроют 19 июля. Через неделю после наводнения. Если людям надо немного подождать, прежде чем принимать морские ванны, то для обитателей глубин такая ситуация только на пользу.

- Вынос питательных веществ в море улучшает питание растений и планктона. Этим планктоном питаются мелкие животные, у них растет кормовая база, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Но все же эксперт отметил, что «перекормка» моря не приведет ни к чему хорошему, оно начнет цвести от избытка органики.

МЕЖДУ ТЕМ

Питьевая вода в Туапсинском районе соответствует нормам. Сейчас пробы берут каждый день.

- Исследованы 36 проб воды, взятые на всех действующих водозаборных сооружениях, в том числе из распределительных сетей, из установленных в селах и поселках автоцистерн. Все соответствовали нормативным требованиям, - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Пробы питьевой воды берут в детских здравницах, санаториях и пансионатах, в детских садах, в больнице поселка Новомихайловского, а также в пунктах временного размещения людей.

КОНКРЕТНО

Морская вода в Сочи уже чистая. Такая же картина и в Геленджикской бухте.

- На исследования пробы морской воды берут два раза в неделю. Начиная с 1 мая, уже взято и отработано 1455 проб. Нарушений не выявлено. На этой неделе специалисты провели очередной забор в 25 мониторинговых точках: у берега в городе, в округах и в акватории бухты, - написал в своем Телеграм-канале глава курорта Алексей Богодистов.

До конца сезона качество морской воды будут проверять на всех курортах.