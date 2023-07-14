Количество жертв наводнения в Туапсинском районе увеличилось до пяти

Следователи продолжают прочесывать побережье

Найдено тело 15-летнего подростка, который числился без вести пропавшим после наводнения в Туапсинском районе. Мальчика обнаружили погибшим на берегу моря в поселке Майском.

- 12 июля в Тюменском потоками воды был смыт частный дом вместе с тремя молодыми людьми. 15-летний подросток был среди них, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Тело мальчика нашли в километре от дома, он стал пятой (!) жертвой наводнения.

Ранее нашли тело его сестры, 19-летней Ангелины Комбаровой. Брат и сестра были вместе с еще одной девушкой, когда их смыло вместе с домом, - 23-летней Екатериной Перевязко. Девушку продолжают искать.

Также накануне было обнаружено тело 67-летнего Владимира Филиппова. А в "Ниве" в поселке Новомихайловском нашли погибшим 58-летнего Михаила Симуняна. Позже установили личность еще одной жертвы - им стал 73-летний Вячеслав Монаховский. Его тело нашли в Ольгинке в море накануне. Мужчина во время стихии спасал машину и утонул.

По факту гибели людей во время стихии в Туапсе возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.