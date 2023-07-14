ФК «Краснодар» заработал почти 6 миллионов рублей на чемпионате мира в Катаре. Узнали, как так вышло

Гжегож Крыховяк, фото пресс-службы ФК Краснодар

Чемпионат мира в Катаре завершился еще в декабре 2023 года. Его выиграла сборная Аргентины. В финале она дожала действующего чемпиона, сборную Франции.

Сборная России мундиаль пропускала – из-за отстранения ФИФА. Международная федерация футбола не позволила россиянам сыграть на турнире.

Зато поехали на чемпионат мира игроки из российской премьер-лиги. «Краснодар» на турнире представлял полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк. К тому моменту он не играл за «быков» уже девять месяцев – с марта 2022-го. Сперва капитан черно-зеленых укатил в аренду в Грецию, затем – в Саудовскую Аварию.

Этим летом Гжегож Крыховяк окончательно покинул «Краснодар». Он расторг контракт с «быками». Он был рассчитан до июня 2024-го.

Однако уход поляка не сказался на компенсации «быкам». От ФИФА они получили 60 тысяч долларов – за участие поляка в мундиале в Катаре.

Отмечается, что каждый день пребывания футболиста на турнире обходился Международной федерации футбола в по 10 950 долларов.