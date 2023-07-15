Два человека погибли, 10 госпитализированы. Грузовик и рейсовый автобус столкнулись на пути в Анапу

В автобусе был 41 человек. Фото: скриншот видео

Ранним утром в Брюховецком районе Краснодарского края столкнулись грузовик и рейсовый автобус. ДТП произошло на 91 км автодороги «Краснодар - Ейск».

Предварительно, зерновоз вылетел на встречку, где в это время ехал автобус с 41 пассажиром. Там находились люди, следовавшие из Тулы в Анапу.

- В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами, - прокомментировал начальник пресс-службы краевого главка полиции Александр Рунов.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия уточняются.