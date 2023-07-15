Тент грузовика проломил салон. Что известно о ДТП с рейсовым автобусом на Кубани, следовавшем в Анапу

Грузовик зацепил автобус, сам улетел в поле. Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Около пяти часов утра рейсовый автобус, следовавший из Тулы в Анапу, попал в ДТП в Брюховецком районе у станицы Переясловская. В салоне по разным данным находилось от 39 до 41 человека, 9 детей. На полной скорости в общественный транспорт въехал зерновоз. 54-летний водитель грузовика выехал на встречку.

- В результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон. Есть погибшие и раненые, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас известно, что в аварии погибли два человека, пострадали 10 человек, деблокировано три пассажира. Они доставлены в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.Те люди, которые не пострадали, находятся в пункте временного размещения.

- К месту ДТП направлены оперативная группа, пожарно-спасательные автомобили Брюховетского пожарно-спасательного гарнизона, психологи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю для оказания помощи пострадавшим и их родственникам и все экстренные службы, - рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.

- В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, - отметили в ведомстве.