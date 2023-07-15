Подтопило 15 домов, эвакуировано 15 человек. Что происходит в Туапсинском районе после ливней 15 июля

Вода уносит грузовик. Фото: скриншот видео

На Туапсинский район 15 июля снова льет, как из бочки. Здесь объявлено экстренное штормовое предупреждение. Ливни обрушились на курортные поселки внезапно. Реки начали подниматься на глазах от обильных осадков.

Больше всего досталось поселку Новомихайловскому. Там большая вода играючи снесла пешеходный мост, а на набережной хозяйничал смерч. Он выдернул зонтики и унес шезлонги.

От стихии пострадали дома местных жителей. Под водой находится 25 дворов и 15 домов в курортном поселке.

- Проведена эвакуация 15 человек Новомихайловском из зоны подтопления. Администрацией Туапсинского района проведено оповещение населения, - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Всего 15 июля выпало до 20 мм осадков, уровень воды поднялся в реках Нечепсуха и Псебе.

В селе Агой на трассу «Джубга-Сочи» вышла вода. Но пока движение транспорта не ограничено.

- Водителей призываем быть внимательными, соблюдать дистанцию и интервал, - отметили в Госавтоинспекции Кубани.

Всего в Туапсинском районе работают более 150 спасателей и 42 спецмашины.