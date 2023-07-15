Пешеходного моста в Новомихайловском больше нет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Реки взбеленились в Туапсинском районе после мощных ливней. За несколько часов на курортные поселки мгновенно выпало 20 мм осадков. От этого уровень воды стал расти на глазах. Соцсети запестрили кадрами с места ЧС.

В Новомихайловке взбесившаяся Нечепсуха унесла с собой пешеходный мост. Большая вода разделалась с переправой за несколько минут.

В той же Новомихайловке оказались подтоплены 72 двора, вода стоит в 32 домах местных жителей.

- Спасатели оказывают помощь населению. Из зоны подтопления спасено 48 человек, в том числе 20 детей. Еще 110 человек, из них 37 детей, были эвакуированы, - сообщили в региональном МЧС.

По затопленным улицам вода несла мусорные контейнеры, поваленные деревья и даже грузовик.

Сирены загудели, как только на небе появились первые предвестники непогоды. Но тревожные звуки не испугали беззаботных туристов, они продолжили свой отдых в море, рискуя жизнью. Власти предупреждают - лучше на время отказаться от релакса у воды. Это может быть опасно, переждать непогоду советуют в помещении.

Сейчас к ликвидации последствий стихии привлечено более 150 человек и 42 спецмашины. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева люди, которые сейчас находятся в ПВР, обеспечены водой, горячим питанием и одеждой.