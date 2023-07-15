Грязь убирают лопатами, ждут электричество. Что происходит в Туапсинском районе после очередного потопа 15 июля

Курортные поселки опять держат погодный удар. Фото: Олег УМАРОВ

Туапсинский район дважды за лето попал под мощный удар залповых ливней. Первый произошел в ночь на 12 июля, когда поплыли почти все курортные поселки. В Джубге и Ольгинке потоки воды размыли набережные, федеральную трассу на Сочи затопило так, что пришлось перекрывать автомобильное движение. В поселке Тюменском жилой дом с людьми оторвало с фундамента. Двух жильцов нашли, третью девушку ищут до сих пор. Также жертвами потопа стали трое мужчин.

Отмывают дворы от грязи. Фото: Олег УМАРОВ

Наводнение 15 июля было не таким масштабным, но все же попортило впечатление о отдыха туристам. а жителям - дворы и дома. В Новомихайловском под воду ушло более 70 дворов и 32 дома. Спасатели эвакуировали 110 человек из зоны подтопления.

Пристань у реки разбита. Фото: Олег УМАРОВ

Основная часть пострадавших домов в черноморском поселке находится вдоль реки. Она-то и взбеленилась после ливней и сносила все на своем пути. За считанные минуты вода на глазах прохожих снесла пешеходный мост.

- Сирены загудели утром, но мы все рано вышли на улицу - посмотреть же любопытно. Река поднялась на 5 метров примерно, - рассказывает Сергей из Уренгоя.

Вдоль реки находятся пристани с катерами и лодками. Их тоже сильно потрепало. Металлические поручни унесло в море.

Ни проехать, ни пройти. Фото: Олег УМАРОВ

- Я такого еще не видела. сколько здесь живу, - признается Анна. - У наших соседей дом около реки. На первый этаж зашла вода.

В зону подтопления попали десятки домов. стоящих вдоль береговой линии. Фасады в грязи и иле. Рядом копошатся мужчины - вычищают дворы от прибитой грязи.

- Если сейчас это все не убрать, то эта масса застынет на солнце. Трудно будет отскоблить, Лучше прямо после потопа это делать, - говорит мужчина с лопатой в руках. - Лопатой удобно, раз-раз - и раскидал грязюку, потом шлангом полил и готово.

Лопата - лучшее средство от грязи. Фото: Олег УМАРОВ

Все переулки и дороги рядом с рекой - в густой массе, которую оставила схлынувшая вода. Пройти можно, но обувь будет убита.

- Вот купил двушку воды и тряпки, - рассказывает парень в модных белых кроссовках. - Вылил ее всю, еле отмыл.

Брусчатка - все. Фото: Олег УМАРОВ

К семи часам вечера жизнь стала налаживаться. Стали подключать электричество, хотя свет есть еще не во всех домах. Днем люди вообще сидели без воды и газа.

- Света нет, обещают сделать как можно быстрее, надеемся на это. Тяжело без него, - признается жительница Новомихайловского Галина.

В центре Новомихайловки грязно и сыро. Фото: Олег УМАРОВ

Людям из пострадавших домов предлагали бутилированную воду. Ее раздавали днем.

- Приходишь, называешь адрес, свою фамилию - вода у тебя, - продолжает женщина.

На набережной кипит жизнь. Фото: Олег УМАРОВ

На набережной, несмотря на недавнее буйство стихии полно людей, открыты ресторанчики и кафе, люди гуляют, много детей с родителями. В море никто не залезает, а берег усыпан мусором и ветками - еще не успели убрать.