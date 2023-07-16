Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани Фото: «Яндекс.Карты»

Туристы продолжают активно ехать на отдых в Крым. Многокилометровые пробки перед Крымским мостом появляются и со стороны Краснодарского края, и со стороны Керчи. Так, утром 16 июля дорожный затор на Кубани увеличился почти до 10 км.

«В очереди со стороны Тамани находится 970 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», – сообщили в оперативном telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В полночь в пробке со стороны Краснодарского края ожидали в очереди 288 авто. В настоящее время пробка активно увеличилась.

«В 4:50 остановились в пробке, в 6:50 выехали с досмотра», – делятся водители, стоявшие в пробке со стороны Кубани.

Тем временем на месте продолжают работать спасатели и скорая помощь. Всем желающим волонтеры раздают питьевую воду.

К слову, со стороны Крыма в настоящее время пробки нет. Водители относительно быстро проходят досмотр и въезжают на мост. По данным сервиса «Яндекс.Карты», небольшой дорожный затор растянулся на 300 метров.

Пробка на Крымский мосто со стороны Керчи Фото: «Яндекс.Карты»

«Со стороны Керчи затруднений нет», – уточнили в оперативном telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Напомним, в связи с пробками перед Крымским мостом Минтранс России увеличил количество постов досмотра. В настоящее время специалисты осматривают проезжающие машины круглосуточно. Тем временем отели Крыма решили не штрафовать туристов, которые задержались из-за многокилометровой пробки.

Президент РФ Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы, чтобы решить проблему с пробками перед Крымским мостом.