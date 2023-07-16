«Нет света, питьевой воды, повсюду тонны грязи». Курорт в Краснодарском крае пережил второй удар стихии

Новый потоп в Туапсинском районе.

- Мы как-то провинились перед природой, - говорит женщина лет 60-ти, набирая бутыли воды из машины у своей трехэтажки.

Ни проехать, ни пройти. Фото: Олег УМАРОВ

Такие "газики" с технической водой сейчас курсируют по Новомихайловскому. 15 июля именно этому причерноморскому поселку в Туапсинском районе досталось больше всего. Прогнозы синоптиков не обещали новых дождей, но к полудню непогода ударила всей мощью.

Жителям возят воду. Фото: оперштаб Кубани

- Мы теперь хорошо знаем, что означает поговорка "льет как из ведра", - говорят отдыхающие на пляже. Ранним утром, 16 июля, они пришли к морю, чтобы проверить его "настроение".

Больше 300 домов подтоплено

А оно шепчет. Буйные накануне горные реки тоже вернулись в свои русла, вода с улиц давно сошла. Но в курортном поселке, который любят туристы за доступность цен и простоту, почти нигде нет электричества и питьевой воды.

- Здесь работают 12 бригад энергетиков. Всего задействовано 68 человек и 17 единиц техники, - сообщают в администрации Туапсинского района. - Идет восстановление системы водоснабжения. Там, где оно отсутствует установлены емкости, организован подвоз и раздача бутилированной воды. В селе Лермонтово подается техническая вода по графику.

Отмывают дворы от грязи. Фото: Олег УМАРОВ

По предварительным данным, 303 дома снова подтоплены. Комиссии обследовали уже больше 1,3 тысяч.

В Туапсинский район приехали сотни волонтеров со всего Краснодарского края. Причем добровольно помогать коллегам устранять последствия потопа вызвались чиновники большинства муниципалитетов.

Стихия снова обрушилась на курорт Фото: Олег УМАРОВ

- Мы приехали накануне, чтобы помочь местным властям. Знаем, как сложно все снова наладить, разрушенное стихией, тем более в разгар курортного сезона, - говорит глава одного из муниципалитетов Северского района. - Стали свидетелями того, что вчера снова творила стихия. Ревели сирены.

На улицах много мусора Фото: Олег УМАРОВ

Штормовое предупреждение действовало до конца суток, 15 июля. Новое экстренные службы Краснодарского края пока не объявляли. А значит, есть надежда, что погода наладилась окончательно.