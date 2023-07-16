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Происшествия16 июля 2023 6:17

«Нет света, питьевой воды, повсюду тонны грязи». Курорт в Краснодарском крае пережил второй удар стихии

В Туапсинском районе Кубани после второго за неделю наводнения затоплено больше 300 домов, нет света и воды
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Новый потоп в Туапсинском районе.

Новый потоп в Туапсинском районе.

- Мы как-то провинились перед природой, - говорит женщина лет 60-ти, набирая бутыли воды из машины у своей трехэтажки.

Ни проехать, ни пройти.

Ни проехать, ни пройти.

Фото: Олег УМАРОВ

Такие "газики" с технической водой сейчас курсируют по Новомихайловскому. 15 июля именно этому причерноморскому поселку в Туапсинском районе досталось больше всего. Прогнозы синоптиков не обещали новых дождей, но к полудню непогода ударила всей мощью.

Жителям возят воду. Фото: оперштаб Кубани

Жителям возят воду. Фото: оперштаб Кубани

- Мы теперь хорошо знаем, что означает поговорка "льет как из ведра", - говорят отдыхающие на пляже. Ранним утром, 16 июля, они пришли к морю, чтобы проверить его "настроение".

Больше 300 домов подтоплено

Больше 300 домов подтоплено

А оно шепчет. Буйные накануне горные реки тоже вернулись в свои русла, вода с улиц давно сошла. Но в курортном поселке, который любят туристы за доступность цен и простоту, почти нигде нет электричества и питьевой воды.

- Здесь работают 12 бригад энергетиков. Всего задействовано 68 человек и 17 единиц техники, - сообщают в администрации Туапсинского района. - Идет восстановление системы водоснабжения. Там, где оно отсутствует установлены емкости, организован подвоз и раздача бутилированной воды. В селе Лермонтово подается техническая вода по графику.

Отмывают дворы от грязи.

Отмывают дворы от грязи.

Фото: Олег УМАРОВ

По предварительным данным, 303 дома снова подтоплены. Комиссии обследовали уже больше 1,3 тысяч.

В Туапсинский район приехали сотни волонтеров со всего Краснодарского края. Причем добровольно помогать коллегам устранять последствия потопа вызвались чиновники большинства муниципалитетов.

Стихия снова обрушилась на курорт

Стихия снова обрушилась на курорт

Фото: Олег УМАРОВ

- Мы приехали накануне, чтобы помочь местным властям. Знаем, как сложно все снова наладить, разрушенное стихией, тем более в разгар курортного сезона, - говорит глава одного из муниципалитетов Северского района. - Стали свидетелями того, что вчера снова творила стихия. Ревели сирены.

На улицах много мусора

На улицах много мусора

Фото: Олег УМАРОВ

Штормовое предупреждение действовало до конца суток, 15 июля. Новое экстренные службы Краснодарского края пока не объявляли. А значит, есть надежда, что погода наладилась окончательно.

ЧППроисшествия: ЧП