«Все выглядит очень страшно». Как убирают курорты Краснодарского края после наводнения

Так выглядит место, где водой с фундамента сорвало дом с людьми. Двое найдены погибшими Фото: Евгения ОСТРАЯ

Тонны грязи, расплющенные автомобили, стекла, камни, бревна, мусор - и все это в самых неожиданных местах. В пострадавших от наводнения населенных пунктах Туапсинского района Кубани большая вода сошла, оголив все, что натворила.

- Мы сегодня работаем в Тюменском и здесь, поверьте, все выглядит очень страшно, - рассказывает один из чиновников Северского района Кубани. В регионе, где в силу климата природные катаклизмы - не редкость, принято помогать.

В этот раз разгребать последствия стихийного бедствия тоже приехали со всего края.

- Лопатами грязь сгребаем, водопроводные трубы тягаем, чтобы скорее людям наладить водоснабжение, - рассказывает другая группа добровольцев.

Помогают, кстати, не только физической силой. Казаки из Апшеронского района организовали полевую кухню для всех, кто моет, чистит, пилит поваленные деревья в курортных поселках.

- Каждое утро у нас тут каша, в обед - кубанский борщ, - говорит повар в казачьей папахе.

Работы здесь еще много, а курортный сезон ждать не будет. У туристов запланированы отпуска и забронированы номера. Но и это полбеды, жители пострадавших поселков кое-где до сих пор сидят без света и без воды. Техническую им возят машинами.

«Сегодня снова в Туапсинском районе. Здесь по-прежнему действует режим ЧС. Экстренные службы, волонтеры и казаки продолжают устранять последствия подтоплений. Задействованы более 1600 человек, 163 единицы техники. Из-за сильных дождей вчера было приостановлено восстановление коммунальной инфраструктуры. Сейчас задача номер один - вернуть в дома водоснабжение и электричество. Дал поручение, как только позволит погода, максимально ускорить эту работу», - написал в своем Телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он также сообщил, что с понедельника пострадавшим от наводнения жителям Туапсинских поселков начнут выплачивать компенсации. Хотя комиссионная работа еще не закончена, а с учетом второго наводнения в Новомихайловском 16 июля, где предварительно в 84 дома зашла вода, продолжена.