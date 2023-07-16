«Воду будет не остановить». Губернатор Краснодарского края озвучил способ как избавить Туапсе от наводнений

Вениамин Кондратьев в Туапсинском районе. Фото: пресс-служба администрации края

Туапсинский район второй раз за неделю подвергся удару стихии. В пострадавших 12 июля от наводнения населенных пунктах пытаются наладить поврежденные водопроводы и электрические сети. Помогать экстренным службам устранять последствия приехали сотни добровольцев.

16 июля сюда прибыл и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он пообщался с жителями и дал указания ускорить восстановительные работы.

- Вода должна быть у людей в ближайшее время или они нас не поймут, - сказал он коммунальщикам.

Кроме того, глава региона озвучил решение хронической для Туапсинского района проблемы подтоплений. Природные катаклизмы здесь случаются почти каждый год. И вот почему.

- Проблема начиналась с того, что мы эту пойму застроили. В этом проблема. Поэтому три смерча, даже два и вода пойдет. Ничто ее не остановит. А сейчас нужно искать ливневку и делать ее больше. Чтобы этот слой застроенного побережья. Оно у вас все в кафе, ресторанах застроено. Вот проблема главная. Это немаленькие деньги. И мы будем вынуждены их выделять, потому что ситуация будет повторяться и она повторяется, - сказал Вениамин Кондратьев.

С понедельника, 17 июля, в районе, по распоряжению губерантора, начнут выплачивать компенсации пострадавшим. Их еще продолжают подсчитывать.